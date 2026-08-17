הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד תושבי רהט סאמי אבו גלבין (47) ואחיינו מוחמד אבו גלבין (29), בגין סחיטה באיומים של מתחרים עסקיים, במטרה למנוע מהם למכור מוצרי מזון. לפי האישום, לסאמי אבו גלבין יש עסק למכירת מוצרי מזון לעובדים זרים באזור עוטף עזה והנגב המערבי ולמתלונן נגדו יש עסק מתחרה. באחד המקרים אמר סאמי לבנו של המתלונן: "אני יכול לשבור לך את כל האוטו ואת הרגליים, אני כדור אחד יכול להביא לך בראש ואתה לא תדע מי ירה בך". במקרה אחר הגיע למקום כשהוא אוחז במוט ברזל וניסה לפתוח את דלתות רכבם.