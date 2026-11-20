משרד המשפטים האמריקני הודיע על מעצרו של יונס מוסטפא יונס, בן 34 מג'ורג'יה, המואשם בהעברת יותר מ-26 אלף דולר לגורמים הקשורים לארגון הטרור דאעש באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. לפי כתב האישום, יונס השתמש בזהויות בדויות ובחשבונות שונים כדי להסתיר את העברות הכספים, שחלקן נועדו לממן את פעילות דאעש בסוריה. בחיפוש שערכו סוכני FBI בדירתו נמצאו שלושה טלפונים סלולריים שהושרו בנוזל לא מזוהה, אחד מהם מרוסק, וכן מסמכים גרוסים שהושרו בנוזל באמבטיה, בניסיון לכאורה להשמיד ראיות. הרשויות החלו לעקוב אחריו כבר ב-2020, לאחר שנחשף לתעמולה של דאעש ברשת.