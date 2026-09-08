בוושינגטון שבארצות הברית נפתחה היום (שלישי) ועידת MEAD הרביעית, שבמסגרתה דנים משתתפיה בשיתופי פעולה ביטחוניים. הוועידה התכנסה על-רקע חוסר הוודאות סביב הלחימה מול איראן והאיומים הנמשכים באזור. נציגים של 24 מדינות, כולל ארה"ב, ישראל וארצות נוספות במזרח התיכון, לוקחים חלק בוועידה.

ועידת MEAD הרביעית בוושינגטון ( צילום: איציק בלניצקי )

הוועידה התכנסה על-רקע שורה של סוגיות שנותרו פתוחות מהלחימה: הסדרי השיט במצרי הורמוז, המצב בלבנון, המאמצים לקידום הסדר בעזה, ועתידה של התוכנית הגרעינית האיראנית. במקביל נבחנות באזור מסגרות ביטחון אזוריות חדשות. האירוע נערך בתקופה שקודמת למערכת הבחירות בישראל ולבחירות האמצע בארה"ב - שתי מרכות שיעצבו את המשך היחסים בין המדינות ואת המדיניות האמריקנית באזור.

כאמור, מבין המשתתפים בוועידה גם נציגי 12 מדינות מהמזרח התיכון, כולל כאלה שלישראל אין יחסים דיפלומטיים עימן. בהמשך למסורת הוועידה, גם השנה בוחרות מדינות שאינן מנהלות יחסים רשמיים עם מדינת ישראל לשלוח אליה נציגים. הנוכחות התאפשרה בזכות כללי ההשתתפות והחיסיון שעליהם בנויה הוועידה מיום הקמתה.

בשנים האחרונות הפכה ועידת MEAD לזירה החשובה והמשפיעה ביותר בעיצוב יחסי ארה"ב, ישראל ומדינות המזרח התיכון. הפלטפורמה הייחודית מאפשרת דיונים אסטרטגיים וגיבוש מדיניות משותפת בסוגיות המורכבות והקריטיות ביותר המשפיעות על עתיד האזור כולו.

ועידת MEAD היא פורום בלעדי המפגיש מנהיגים ואנשי מדיניות בכירים, ומוקדש לטיפוח דיאלוג משמעותי, חיזוק בריתות ועיצוב מדיניות אסטרטגית. הוועידה צפויה לארח אישים ברמה הגבוהה ביותר, כולל בכירים מהממשל בארה"ב, מגופי הביטחון ומהממשל הישראלי, וגורמים מובילים ממדינות המזרח התיכון.

במהלך הוועידה ייערכו דיונים בתחומים קריטיים כגון ביטחון, מודיעין, טכנולוגיה, עסקים, אנרגיה, פיננסים וממשל, במטרה משותפת לחזק את המעורבות האמריקנית במזרח התיכון ולקדם אינטגרציה אזורית. בתוך כך יידונו גם ביטחון האנרגיה ונתיבי השיט, שהפכו בשנה האחרונה מסוגיה כלכלית לסוגיה ביטחונית מן המעלה הראשונה.