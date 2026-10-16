אחרי שלושה חודשים וחצי במעצר, בית משפט בקרקוב שחרר בערבות את שתי הצעירות החרדיות שנעצרו על הברחת 100 ק"ג צמח גת - שנחשב סם אסור בפולין ובאיחוד האירופי.

בית המשפט קיבל את טענת עורך הדין שלהן, הפולני ויט שטיידלר, ולפיה נשקפת מהן סכנה. הן נדרשות להיות תחת פיקוח שבועי של המשטרה, ולא יוכלו לעזוב את פולין עד סוף ההליך המשפטי.

"צמח הגת כלול ברשימת החומרים האסורים ומוגדר כסם בפולין" ( צילום: AFP )

עו"ד שטיידלר אמר כי לפי החוק הפולני הכמות של הגת שנתפסה במזוודות שלהן היא עצומה. "זה פשע רציני מאוד בפולין", הסביר. "צמח הגת כלול ברשימת החומרים האסורים ומוגדר כסם. אם הן יורשעו הן יכולות לקבל בין 3 ל-23 שנות מאסר. הצלחנו לשכנע שלא נכון להמשיך להחזיק אותן בתנאי כליאה.

"אפילו אני כעורך דין הופתעתי מההחלטה של בית המשפט לשחרר אותן. אבל בכל זאת הן בחורות צעירות, זאת הפעם הראשונה שעשו מעשה כזה טיפשי ואין טעם להחזיק אותן בבידוד. ההצעה הייתה של ערבות ופיקוח של המשטרה כל שבוע. הייתי בר מזל שהשופט הקשיב לי".

שתי הצעירות (בנות 23 ו-24) נעצרו ב-19 ביוני השנה לאחר שהגיעו לקרקוב בטיסה מישראל. כל אחת מהן הבריחה במזוודה 50 ק"ג גת.

באירופה יש ביקוש גדול לצמח הגת לטובת מהגרים מאתיופיה ואריתריאה. גורמים בישראל משכנעים צעירים, בדרך כלל חרדים, לבצע את הבלדרות תמורת כרטיס הטיסה וסכום של 5,000 שקל. הם מספרים להם שאם ייתפסו, מקסימום יקבלו קנס קטן או שיחרימו להם את המזוודה.

אלא שפולין נחשבת לאחת המדינות המחמירות ביחס למבריחי גת. העונש המיידי בפועל: מעצר קדם-משפטי קשוח. מיד עם תפיסת המזוודות (לרוב במשקלים של 40–80 ק"ג), הצעירים נעצרים ונשלחים לבתי מעצר בפולין לתקופות של שבועות עד מספר חודשים עד לבירור עניינם.

עבור צעירים נורמטיביים מדובר בחוויה טראומטית ביותר: תנאי כליאה קשים במדינה זרה, נתק מהמשפחה, מחסור באוכל כשר (עבור שומרי מסורת) וקשיי שפה. רשויות החוק בפולין משתמשות במעצר הזה כ"מכת הלם" וכמרכיב ענישתי בפני עצמו, עוד לפני שהמשפט מתחיל.