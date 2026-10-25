היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט אמר בעדותו בתיקי האלפים, שבהם נאשם רה"מ בנימין נתניהו, אמר כי האישור על פעולות כלפי ראש ממשלה "ניתן לבדיקת נושא. לא צריך לבוא לבקש על כל פעולה". השופט משה בר-עם שאל: "על מה כן?". מנדלבליט השיב: "צריך להגיד שיש חשד כלפי פלוני ואנחנו רוצים להעמיק את הבדיקה כלפיו, והכול במסגרת אותו נושא. הדברים צריכים להיות הגיוניים. אני לא חושב באותו זמן על סיגרים ושמפניות. מה שהציגו לי באותו זמן לא הצדיק העמקה בנושא של סיגרים ושמפניות. מה ששינה היה המידע על קו אספקה ועל שימוש בכינויים שלימד על הסתרה".