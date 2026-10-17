נער בן 17 נדקר למוות הלילה (בין שבת לראשון) ברחוב הרצל באשקלון. בזירה אותר גרזן, אך בשלב זה לא ברור אם הנער נפצע ממנו או מכלי נשק אחר. נער נוסף נפצע באורח קל.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לנער שנדקר טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים ברזילי במצב קשה ולא יציב, כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות חודרות בגופו. בהמשך נקבע מותו בבית החולים. הנער השני שנפצע באורח קל פונה גם כן מהמקום.

זירת הדקירה באשקלון ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

שוטרים שהוזעקו לזירה פתחו בחקירה, והחלו באיסוף ממצאים וראיות ובסריקות נרחבות לאיתור חשודים. מהמשטרה נמסר כי מחקירה ראשונית עולה שהרקע הוא ככל הנראה סכסוך פלילי בין גורמים עברייניים. במשטרה ציינו כי שני הנפגעים נפצעו על פי החשד מדקירות.

בשעה 23:28 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש על נער שנפצע באירוע אלימות. חובשים ופרמדיקים שהוזעקו לזירה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים, שם נאלצו כאמור הרופאים לקבוע את מותו.