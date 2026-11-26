יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ממשיך לפעול לקידום ממשלה המתבססת על גוש השינוי ביחד עם יהדות התורה ורע"מ, ולפי השר לשעבר יצחק גולדקנופף הוא אף התנצל על דבריו בעבר. ב"שיחה בהפתעה" עם "קול חי", נשאל גולדקנופף על התבטאויות העבר של ליברמן, שאמר בין היתר "נשלח את החרדים עם ביבי - על מריצה אחת למזבלה טובה" - ואמר כי ליברמן התנצל.

גולדקנופף ב"קול חי": "ליברמן ביקש סליחה" ( צילום : רדיו קול חי )





"הוא ביקש סליחה", אמר גולדקנופף, וכשהמראיין מנחם טוקר אמר כי אותה סליחה לא נשמעה ברבים, ענה יו"ר אגודת ישראל: "אני אדבר איתו על זה גם, אין שום בעיה, שיגיד סליחה ברבים. הוא ביקש ואמר שזו פליטת פה. אני שמעתי הרבה שרים וחברי כנסת, גם מימין וגם מהשמאל, שפלטו הרבה מילים לא יפות, גם כלפיי, ואחר כך באו לבקש ממני סליחה".

"אם הוא עכשיו נכנע לדבריהם של גדולי ישראל, אז הוא אמר או לא אמר", הוסיף גולדקנופף, ולמעשה טען כי התבטאויות העבר של יו"ר ישראל ביתנו אינן משנות, כל עוד הוא מיישר קו עם הרבנים. הוא גם תקף בשיחה את חבריו לגוש נתניהו: "יש כאלה שעשו מאיתנו סמרטוט ארבע שנים".

ליברמן. הזהיר את איזנקוט מ"תרגיל" ( צילום: שלו שלום )

מוקדם יותר הזהיר ליברמן את יו"ר ישר! גדי איזנקוט מ"תרגיל", כלשונו, שמתכנן ראש הממשלה בנימין נתניהו - הצעה ולפיה הוא יהיה שני ברוטציה בממשלת אחדות, אחרי איזנקוט. "ממשלת השינוי קורמת עור וגידים. נתניהו ינסה לטרפד את הקמתה בכל מחיר. אני לא פוסל אפשרות שיציע לאיזנקוט רוטציה, שבה נתניהו יהיה שני, אבל לכולם צריך להיות ברור - זהו תרגיל בלבד", כתב ליברמן.

לדבריו, "במיוחד אחרי ההתפתחויות אתמול בבית המשפט, נתניהו רוצה יותר מכל בחירות חדשות. לכן הוא ימשוך את המשא ומתן על ממשלת 'אחדות' עד הרגע האחרון, יחפש עילה לפוצץ אותו, וגם אם ממשלה כזו תקום, הוא ינסה לייצר משבר בתוך חודשים ספורים כדי לגרור את ישראל שוב לבחירות. כל השחקנים בזירה חייבים להפנים זאת".