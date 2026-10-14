משרד הבריאות פרסם היום (רביעי) הודעה שלפיה הוא מזהיר את הציבור מצריכת מוצרי הפסטלים של "הסיגרים של בלפור" ומוצרי הקובה של "הקובה של אילנית", מכלל גדלי האריזות המשווקים ומכלל תאריכי התפוגה.
לפי המשרד, "במהלך פעילות פיקוח שגרתית שביצעו מפקחי שירות המזון במשרד הבריאות, וכן בעקבות תלונת אזרח שהתקבלה במשרד, נמצא כי היצרנים אינם מוכרים למשרד הבריאות וכי מקור המוצרים אינו ידוע".
פרטי המוצרים
"הסיגרים של בלפור"
- פסטל תפו״א
- פסטל פיקנטי
- פסטל חריף
"הקובה של אילנית"
- קובה בשר לבישול
- קובה בשר לטיגון
במשרד הבריאות הדגישו כי מדובר על כלל הגדלים המשווקים, וכי "הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים ולהקפיד לרכוש מוצרי מזון ממקורות מוכרים וממשווקים מורשים בלבד. שירות המזון במשרד הבריאות ממשיך בבדיקת המקרה ויפעל לאיתור מוצרים המשווקים ממקורות שאינם ידועים. ככל שתימצא הפרה של דרישות החקיקה והתקינה בישראל, יינקטו כלל האמצעים העומדים לרשות המשרד, בשיתוף הגורמים המוסמכים.