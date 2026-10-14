אזהרה חריגה של משרד הבריאות: אל תצרכו את "הסיגרים של בלפור"

בהודעת המשרד, שמתייחסת גם למוצרי "הקובה של אילנית", נכתב כי מקור המוצרים לא ברור, לא ידוע מי ייצר אותם - והתקבלה תלונה של אזרח לגביהם