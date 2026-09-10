לראשונה מאז שהוקם, איגוד החוות חושף היום (חמישי) את מפת החוות ואת היקף השטח העצום שעליו הן שומרות באמצעות מרעה וחקלאות - שמופיע בצבע ירוק במפה. מנתוני איגוד החוות עולה כי החוות החקלאיות שומרות כיום על למעלה מ-1.1 מיליון דונם, לעומת כ-200 אלף דונם המוחזקים במרחבי היישובים והערים באזור השטח המופיע בכחול במפה.

מפת החוות שפורסמה ( צילום: איגוד החוות )

אחד מבעלי החוות מסביר בשיחה עם ynet כי "על כל דונם שמוחזק באמצעות ההתיישבות הבנויה, יש קרוב לשישה דונמים נוספים שנשמרים באמצעות החוות החקלאיות". המפה, שנחשפת כעת, מראה לראשונה כי רשת החוות חקלאיות הפרוסות על פני מרחבים עצומים מבקעת הירדן, דרך גב ההר וצפון השומרון ועד דרום הר חברון ומדבר יהודה – ומקיימות בהם נוכחות חקלאית רציפה, עיבוד ושמירה על הקרקע.

העיקרון שמלווה את האיגוד הוא "במקום שבו תעבור המחרשה היהודית - שם יעבור גבולנו". "הניסיון ההיסטורי מלמד פעם אחר פעם כי במקום שבו מתקיימת חקלאות עברית חיה, מתבססת גם האחיזה בארץ. החקלאות אינה רק מקור פרנסה היא כלי מרכזי לשמירה על הקרקע, לעיצוב המרחב ולחיזוק ההתיישבות לדורות", מסביר אחד מוותיקי פרויקט החוות.

חשיפת המפה מגיעה בתום שנה של עשייה במפעל החוות, שבמהלכה נרשמה התקדמות משמעותית בכל המישורים: חוות חדשות הוקמו, חוות קיימות התבססו, העדרים התרחבו, תשתיות ומרכיבי ביטחון חוזקו והיקף השטח הנשמר באמצעות החקלאות המשיך לגדול.

מאיגוד החוות נמסר כי "מאחורי המפעל הזה עומדים בראש ובראשונה החוואים והחוואיות שפועלים בשטח יום-יום, ולצידם צעירים ונוער שבוחרים לקחת חלק בעבודה, בשמירה, בחקלאות. המפה שנחשפת היום מספרת סיפור גדול בהרבה מנקודות על מפה. היא מספרת על מהפכה חקלאית והתיישבותית שמתרחשת לנגד עינינו. 1.1 מיליון דונם הנשמרים באמצעות החוות הם ההוכחה לכוחה של החקלאות לעצב את המרחב ולשמור על אדמות הארץ".

בתנועת "שלום עכשיו" כינו את המפה "מפת הטרור והסיפוח". "לא מדובר ב'שמירה על השטח' ולא בחקלאות תמימה. אותן חוות ומאחזים הפכו, בחסות ובמימון הממשלה, לקיני טרור שהשתלטו על כמיליון דונם וגירשו באלימות קהילות פלסטיניות מאדמותיהן", נמסר.

מתנועת "עומדים ביחד" שמבצעת נוכחות מגינה במספר נקודות בניהם מרחב חאן אל אחמר וג'אנתה נמסר: "ארגון הטרור של החוות והגבעות הוא הזרוע המבצעת של מדיניות הממשלה. מדיניות הנישול ומעשי הטרור נגד האוכלוסיה הפלסטינית בגדה מובלים ומונהגים על ידי ממשלת בן גביר-סמוטריץ'-נתניהו".