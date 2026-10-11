צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב העיר, בשכונת נאות שמיר. בתיעוד של התקיפה נראים הנערים מפילים את הצעיר לרצפה - ובועטים בראשו ובגופו במשך כמה שניות. עוברת אורח ניסתה להתערב אך הנערים המשיכו לתקוף את הצעיר, שנפצע באורח קל.

צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב העיר, בשכונת נאות שמיר. בתיעוד של התקיפה נראים הנערים מפילים את הצעיר לרצפה - ובועטים בראשו ובגופו במשך כמה שניות. עוברת אורח ניסתה להתערב אך הנערים המשיכו לתקוף את הצעיר, שנפצע באורח קל.

"זו שכונה חדשה עם המון אלימות ו-ונדליזים, לא מרגישים את המשטרה", אמר תושב השכונה. "רק אתמול הייתה קטטה בין מבוגרים על הכביש".

"זו שכונה חדשה עם המון אלימות ו-ונדליזים, לא מרגישים את המשטרה", אמר תושב השכונה. "רק אתמול הייתה קטטה בין מבוגרים על הכביש".

"זו שכונה חדשה עם המון אלימות ו-ונדליזים, לא מרגישים את המשטרה", אמר תושב השכונה. "רק אתמול הייתה קטטה בין מבוגרים על הכביש".