המשטרה עצרה (ראשון) היום שבעה נערים בחשד שתקפו ברמלה צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב העיר, בשכונת נאות שמיר. בתיעוד של התקיפה נראים הנערים מפילים את הצעיר לרצפה - ובועטים בראשו ובגופו במשך כמה שניות. עוברת אורח ניסתה להתערב אך הנערים המשיכו לתקוף את הצעיר, שנפצע באורח קל.
התקיפה אירעה סביב השעה 15:00 בצהריים היום בשכונת נאות שמיר. המשטרה עדכנה כי "שוטרי תחנת רמלה במרחב שפלה פתחו בחקירה מואצת, ועם קבלת הדיווח על אירוע האלימות שוטרי התחנה ביצעו פעולות חקירה מהירות ומגוונות, שהובילו לזיהוי שבעה חשודים קטינים ולאיתורם. חמישה הובאו לחקירה בתחנת המשטרה ובהתאם לצורכי החקירה וממצאיה יובאו מחר בבוקר לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרם".
"זו שכונה חדשה עם המון אלימות ו-ונדליזים, לא מרגישים את המשטרה", אמר תושב השכונה. "רק אתמול הייתה קטטה בין מבוגרים על הכביש".
ראש העיר רמלה מיכאל וידל מסר: "אני מזועזע ממראות האלימות בנאות שמיר ומגנה אותה בחריפות. לא אשקוט עד למיצוי הדין עם כל המעורבים. מדובר במעשה בריונות אכזרי וחסר מעצורים, שרק בנס לא הסתיים באסון. זו אלימות ברמה החמורה ביותר, ואסור לעבור עליה לסדר היום. אסור שאנשים שביצעו מעשה אלימות כה חמור יחזרו לרחובות כאילו דבר לא קרה".