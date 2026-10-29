שבוע לאחר שהופץ הסרטון המחריד שבו נראה צעיר מטיח שוב ושוב חתולה בקרקע, המשטרה עצרה היום (חמישי) את כוכבי הרשת מישל טרוני ודניס צ'רקוב בחשד שסחטו באיומים את החשוד ובני משפחתו.

מישל טרוני ודניס צ'רקוב ( צילום: מתוך אינסטגרם )





לפי החשד, הם הפיצו סרטונים שבהם תיעדו שיחות שניהלו עם בני משפחתו ובהם עימתו אותם עם המעשה. באחד מהתיעודים שפרסמו ברשתות נשמע צ'רקוב פונה להוריו של החשוד: "יש לכם עד היום קנס של 20 אלף שקל לאיזה עמותה שתרצו, לא חייב ל'משטרת החיות' (מיזם שהקימו כדי להגן על בעלי חיים - מ"כ). במידה ולא - אני לא אדבר". טרוני הצטרף: "הפרצוף שלכם נחשף ואנחנו באים להפגין חוקית". השניים קראו לאחרים להצטרף אליהם.

בסרטון אחר נשמע טרוני אומר: "הילד הזה, ההורים שלו, המחנך שלו והחבר'ה שאיתו שם, כולם אני רוצה את הפרצופים שלהם. 20 אלף שקל קנס או שאתה מקבל ממני שלטי חוצות יא ילד חרא".

המשטרה מסרה כי החקירה מתנהלת בעקבות תלונות שהתקבלו מכמה אנשים, בהם קטינה, שטענו כי שני כוכבי הרשת מאיימים עליהם, סוחטים מהם כסף תוך איומים ומפיצים סרטונים רבים שבהם הם אף תיעדו את עצמם מאיימים עליהם.

טרוני וצ'רקוב מסרו: "התייצבנו הבוקר מרצוננו לחקירה, שיתפנו פעולה באופן מלא, השבנו על כל השאלות והבהרנו בפירוט מדוע כל הפעולות שביצענו חוקיות לחלוטין, נעשו במסגרת הדין ואינן מהוות עבירה כלשהי. בתום כשעה בלבד שוחררנו לדרכנו ללא כל הגבלה ממשית".

התיעוד הקשה של הפגיעה בחתולה ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א, דוברות המשטרה )





לטענתם, "מי שעומדים לכאורה מאחורי התלונה אלו גורמים חיצוניים בעלי מניעים זרים, שפועלים בין היתר מתוך נקמנות אישית וסגירת חשבונות. אנחנו פועלים כחוק. נמשיך להגן על בעלי החיים, לחשוף פגיעה והתעללות בהם, גם בדרכים תקדימיות ופורצות דרך שכמותן טרם נראו במדינת ישראל, ולהגיע גם למקומות שאחרים לא העזו להגיע אליהם"