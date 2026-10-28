הורי שתי תלמידות כיתה ח' בבית ספר במעלה אדומים הגישו תלונה במשטרה נגד שתי תלמידות כיתה ט', בעקבות תיעוד שבו נראות השתיים תוקפות אותן באלימות קשה - לעיני חבריהן לכיתה. "מהרגע שצפיתי בסרטון, שבו פוצצו את הבת שלי במכות דקות ארוכות מול תלמידי כיתתה שלא נקפו אצבע לסייע לה - אני לא מסוגל לתפקד מכאב וזעזוע", סיפר בכאב אביה של אחת התלמידות. התלמידות עוכבו לחקירה ובסיומה שוחררו לחמישה ימי מעצר בית בתנאים מגבילים.

התיעוד מבית הספר ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים )





הנערה הותקפה באכזריות על ידי שתי תלמידות, לדבריה לאחר שהטיחו בה שהיא "מסתכלת על אחת מהן" ו"דיברה בקול רם". האב הוסיף כי "התקיפה הזו הייתה עלולה להסתיים באסון כבד. אני כואב את הסבל של הבת שלי, אבל במיוחד מוטרד מכך שתלמידים עמדו מהצד ואפילו לא הפרידו".

לדבריו, בתו הצליחה להיחלץ בזכות חברתה שהגיעה למקום, סייעה לה - והותקפה גם היא. האב סיפר שנאמר להם על ידי המשטרה שהבנות נשלחו למעצר בית למשך חמישה ימים, אך הוא חושש לשלוח את בתו לבית הספר בתום תקופת ההרחקה מחשש שתותקף שוב.

"היום זו הבת שלי ומחר זו בת או בן של הורים אחרים", אמר האב. "הבת שלי תלמידה מצטיינת והותקפה בבית הספר, מקום שאמור להגן עליה. אם החברה לא הייתה מגיעה לסייע לה, אני לא יודע איך זה היה נגמר".

הוא תיאר שצפה בסרטון שצולם על ידי אחד התלמידים בכיתה, והזדעזע. "התנפלו עליה במכות רצח", אמר. "לראות את הבת שלי מותקפת וחסרת אונים, זה קשה. היא התקשרה אליי בוכה וסיפרה לי. הבת שלי בטראומה, היא חטפה פנס בעין ומכות יבשות. נודע לי שאלה בנות שמטילות אימה בבית הספר. לא יכול להיות שתלמידים יפחדו ללכת לבית הספר בגלל תלמידים אחרים. מאוד מטריד שהותקפה לעיניהם של תלמידי הכיתה שלא עשו כלום להפריד ואפילו נהנו מההצגה".

האב דורש להרחיק את התלמידות מבית הספר לצמיתות למסגרת אחרת, כדי שבתו תוכל להגיע ללימודים ללא חשש ובבטחה. עוד הוא מצפה מבית הספר לנקוט בענישה מרתיעה ולבצע פעולה חינוכית משמעותית.