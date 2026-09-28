משמעות הסקר היא שאם לא יחול שינוי דרמטי, במאי של השנה הבאה יצטרכו הצרפתים לבחור בין שני מועמדים המשתייכים לשמאל הקיצוני ולימין הקיצוני. מועמדי המפלגות שנחשבו עד לא מזמן למפלגות מיינסטרים מהמרכז הפוליטי מתקשים לצבור תאוצה על רקע העלייה ביוקר המחיה, הכלכלה המקרטעת וחוסר היציבות הגאו-פוליטי. הנשיא היוצא

עמנואל מקרון