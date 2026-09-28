סקר חדש שפורסם היום (ב') בצרפת מלמד על התחזקות של מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן במרוץ לנשיאות לקראת הבחירות שייערכו בשנה הבאה, ומבסס את ההערכה שבסיבוב השני והמכריע היא תתמודד מול מנהיג השמאל הקיצוני ז'אן-לוק מלנשון, מבקר חריף ביותר של ישראל. כמו סקרים אחרים, גם הסקר הזה מנבא שתביס אותו ללא תנאי.
לה פן, שרק לאחרונה נקבע כי תוכל להתמודד על הנשיאות אחרי שבית המשפט המתיק את עונשה בפרשת שחיתות שבה הסתבכו היא ומפלגת "האיחוד הלאומי" שלה, הוחרמה במשך שנים על-ידי הממסד הפוליטי הצרפתי, ושום מפלגה אינה מוכנה להקים איתה ממשלה. ניצחון שיזניק אותה היישר אל ארמון האליזה יהיה פריצת דרך היסטורית עבור המחנה שאותו היא מייצגת, וישלים את הפיכתו מתנועת שוליים רדיקלית ומנודה לתנועה הניצבת בלב המיינסטרים הצרפתי.
הבחירות בצרפת נערכות בפועל בשני סיבובים: בסיבוב הראשון, שייערך באפריל, יתמודדו שלל מועמדים, ובהנחה שאיש מהם לא יגרוף יותר מ-50% מהקולות, שני המועמדים שיגיעו לשני המקומות הראשונים יעפילו לסיבוב השני והמכריע. בסיבוב הזה, שייערך במאי, הם יתמודדו ראש בראש, ומי שיגרוף קולות רבים יותר יוכתר לנשיא.
לפי הסקר של Toluna Harris שהתפרסם היום, אילו הבחירות היו נערכות כעת הייתה לה פן מגיעה למקום הראשון בסיבוב הראשון עם 36% או 35% מהקולות, עלייה לעומת 33% בסקר הקודם, שפורסם לפני שבועיים. מלנשון, מנהיג מפלגת השמאל הרדיקלי "צרפת בלתי-כנועה", היה משיג 18% או 17%, ומצטרף אליה לסיבוב השני. ראש הממשלה לשעבר אדואר פיליפ, איש מרכז שלפי סקרים שונים הוא היחיד שיכול לנהל קרב צמוד יחסית מול מלנשון על העפלה לסיבוב השני, היה מקבל רק 16-13%, ולא מגיע לסיבוב המכריע. בכל מקרה, לפי הסקר בסיבוב המכריע הייתה לה פן מביסה היום את שני המועמדים: מול מלנשון הייתה גורפת 69% מהקולות, ומול פיליפ 57%.
משמעות הסקר היא שאם לא יחול שינוי דרמטי, במאי של השנה הבאה יצטרכו הצרפתים לבחור בין שני מועמדים המשתייכים לשמאל הקיצוני ולימין הקיצוני. מועמדי המפלגות שנחשבו עד לא מזמן למפלגות מיינסטרים מהמרכז הפוליטי מתקשים לצבור תאוצה על רקע העלייה ביוקר המחיה, הכלכלה המקרטעת וחוסר היציבות הגאו-פוליטי. הנשיא היוצא עמנואל מקרון לא יתמודד בבחירות הקרובות, משום שהחוקה מגבילה את הנשיא לשתי כהונות, והוא משלים כעת את כהונתו השנייה.
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לה פן בת ה-57, שהצליחה להפוך את מפלגת "האיחוד הלאומי" (לשעבר "החזית הלאומית") לכוח הפוליטי הגדול ביותר בצרפת, אבל עדיין כזה שמוחרם על-ידי הימין המתון, המרכז והשמאל, נחשבת למועמדת בעלת הסיכויים הטובים ביותר להגיע לארמון האליזה שהימין העמוק הצליח להצמיח מקרבו מאז מלחמת העולם השנייה, אבל הסיכויים הללו ספגו מכה אנושה במרץ 2025, כשלה פן וחברים אחרים במפלגתה הורשעו בפרשת שחיתות.
במסגרת הפרשה שבה הורשעו לה פן ואנשי "האיחוד הלאומי" נטען כי בשנים 2016-2004 התחזו אנשי המפלגה בפריז לעוזרים פרלמנטריים במוסדות האיחוד האירופי בבריסל ובשטרסבורג, וכך הצליחו לקבל מהאיחוד כספים שלא יועדו להם, בשעה שהמפלגה הייתה נתונה בקשיים כלכליים. לה פן עצמה הורשעה שניהלה את מערכת הרמייה הזו ביודעין: בית המשפט גזר עליה עונש של שנתיים מאסר שירוצו כמאסר בית עם אזיק אלקטרוני, אך ביצועו עוכב עד לקבלת הכרעה בערעור שהגישה, ובנוסף אסר עליה לכהן במשך חמש שנים כנבחרת ציבור – עונש שכבר נכנס לתוקף.
ביולי השנה שב בית משפט לערעורים והרשיע את לה פן במעילה בכספי ציבור, אבל גזר עליה רק 15 חודשי הרחקה בפועל מתפקיד ציבורי ועוד 30 חודשי הרחקה על תנאי. מכיוון שההרחקה נכנסה לתוקף כבר בשנה שעברה, תוקפה פג כבר השנה, ולכן היא תוכל להתמודד בבחירות בשנה הבאה. תהיה זו הפעם הרביעית שבה היא מתמודדת על הנשיאות.
גם איש השמאל הרדיקלי מלנשון, בן 74, התמודד בעבר שלוש פעמים במרוץ לנשיאות, וגם עבורו עשויות הבחירות הקרובות לזמן אפשרות חד-פעמית להעפיל לסיבוב המכריע ולרשום בכך לפחות הישג סמלי למחנה שלו. מלנשון ידוע מאוד בעמדותיו האנטי-ישראליות, והערותיו גובלות לא פעם באנטישמיות. בקהילה היהודית מאשימים אותו באחריות רבה לאווירה האנטישמית השוררת במדינה מאז טבח 7 באוקטובר: אחרי המתקפה הרצחנית של חמאס נמנע מלנשון מלהכיר בה כטבח, בימים הראשונים שלאחר 7 באוקטובר הוא סירב לגנות את ארגון הטרור – ואחר כך הוא האשים את ישראל ברצח עם. הוא מקדם במפלגתו את רימא חסן הסורית-פלסטינית, הנוהגת להפיץ תאוריות קונספירציה קיצוניות על ישראל.
אחת האמירות המקוממות ביותר של מלנשון אחרי מתקפת הטרור של חמאס הייתה זו שלפיה "בצרפת נותרו רק שרידים קטנים של אנטישמיות", וזאת דווקא לאחר ששיעור התקיפות נגד הקהילה היהודית עלה ב-284% במהלך השנה. בהפגנות התמיכה במפלגתו נראים דרך קבע המוני דגלי פלסטין.
בתוך כך נשיא צרפת לשעבר פרנסואה הולנד, איש המפלגה הסוציאליסטית מהמרכז-שמאל, הצהיר היום כי הוא עשוי להצטרף למרוץ לנשיאות. בריאיון לעיתון האיטלקי "לה רפובליקה" אמר עם זאת כי יחליט להתמודד רק אם יזהה סיכוי ממשי לנצח: "התמודדות על הנשיאות איננה החלטה שמקבלים בקלות ראש, בייחוד עבור ראש מדינה לשעבר כמוני", אמר לעיתון. הוא הסביר כי ישקול להתמודד רק בנסיבות יוצאות דופן, ורק אם יהיה סיכוי ריאלי להעפיל לסיבוב השני ובסופו של דבר לנצח.
הולנד בן ה-72 כיהן כנשיא צרפת בשנים 2017-2012. בריאיון ל"לה רפובליקה" הוא הודה: "צרפת של שנת 2027 כמעט אינה דומה לזו שהנהגתי. אנחנו עומדים בפני עולם מאיים יותר, מסוכן וקשוח יותר, ובפני יבשת אירופית שהפכה למטרה עבור מעצמות כמו ארה"ב, סין ורוסיה. אירופה ניצבת מול משבר קיומי".