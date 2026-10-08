השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן הכניסה בתחילת השבוע את אמה, רימונה גולן, לטרקלין חברת אל על בנתב"ג - מבלי שעברה בידוק ביטחוני או החזיקה בכרטיס טיסה. כך אומרים ברשות שדות התעופה. בכך הפרה למעשה את נהלי האבטחה בנמל התעופה.
מעמדה של גולן כשרה מקנה לה "פטור" מבידוק בנמל התעופה, שאליו היא הגיעה בתחילת השבוע לפני טיסתה לצ'כיה. אמה רימונה, שכאמור לא המריאה עם בתה, ישבה לצידה ברכב בזמן כניסתה לנתב"ג ונכנסה לשטח הסטרילי. השתיים אכלו יחד בטרקלין, ולאחר מכן אמה עזבה את המקום והשרה המריאה ליעדה. זאת למרות שההסדר הפוטר מבידוק מיועד לשרים בלבד, והוא לא מעניק היתר להכניס בני משפחה או גורמים בלתי מורשים אחרים.
ברשות שדות התעופה אמרו כי השרה גולן לא דיווחה על נוכחות אמה ברכב, ולמעשה "הבריחה" אותה פנימה. בשיחה עם ynet הם הסבירו כי "בהתאם לנוהל סגל א', אושרה בקשה מסודרת עבור השרה מאי גולן ועוזרה בלבד. נוהל זה מתואם עם כלל גורמי הביטחון, רשות האוכלוסין והמכס, הוא נועד להסדיר את מעברם של שרים בעת טיסתם לחו"ל ומאפשר כניסה עם רכב בכפוף לתנאים מוגדרים. ככל שגורם שאינו מורשה נכנס ברכב השרה, מדובר בניצול לרעה של הפטור ובהפרה בוטה של הנהלים".
הם הוסיפו כי "בכל הנוגע לשהות בטרקלין אל על, הרי מדובר במתחם המופעל ובאחריותה הבלעדית של חברת אל על, ואין לרש"ת סמכות בנושא. כמו כן, שום גורם ברש"ת לא נתן ולא היה מוסמך לתת אישור לאירוע המתואר".
זו לא הפעם הראשונה שהשרה גולן מנצלת את תפקידה הציבורי כדי להטיב עם אמה. בספטמבר אשתקד זימנו ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 את האם רימונה לחקירה בפרשת "חגיגת הכספים", אך כשלא התייצבה לא יכלו החוקרים להגיע לביתה, מאחר שבמקום מתגוררת השרה שנהנית מחסינות כחברת כנסת. נוסף על כך, לאחר שרימונה התייצבה לחקירה לראשונה, בתה השרה "הבריחה" אותה החוצה מהתחנה כשיצאה לשירותים, בזמן שהיא צועקת לעבר השוטרים.
רשות שדות התעופה מסרה בתגובה: "בעקבות האירוע, הנוהל לגבי סגל א' ייבחן מחדש".
מטעמה של השרה גולן לא נמסרה תגובה.