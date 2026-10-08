השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן הכניסה בתחילת השבוע את אמה, רימונה גולן, לטרקלין חברת אל על בנתב"ג - מבלי שעברה בידוק ביטחוני או החזיקה בכרטיס טיסה. כך אומרים ברשות שדות התעופה. בכך הפרה למעשה את נהלי האבטחה בנמל התעופה.

השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן הכניסה בתחילת השבוע את אמה, רימונה גולן, לטרקלין חברת אל על בנתב"ג - מבלי שעברה בידוק ביטחוני או החזיקה בכרטיס טיסה. כך אומרים ברשות שדות התעופה. בכך הפרה למעשה את נהלי האבטחה בנמל התעופה.

השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן הכניסה בתחילת השבוע את אמה, רימונה גולן, לטרקלין חברת אל על בנתב"ג - מבלי שעברה בידוק ביטחוני או החזיקה בכרטיס טיסה. כך אומרים ברשות שדות התעופה. בכך הפרה למעשה את נהלי האבטחה בנמל התעופה.

מעמדה של גולן כשרה מקנה לה "פטור" מבידוק בנמל התעופה, שאליו היא הגיעה בתחילת השבוע לפני טיסתה לצ'כיה. אמה רימונה, שכאמור לא המריאה עם בתה, ישבה לצידה ברכב בזמן כניסתה לנתב"ג ונכנסה לשטח הסטרילי. השתיים אכלו יחד בטרקלין, ולאחר מכן אמה עזבה את המקום והשרה המריאה ליעדה. זאת למרות שההסדר הפוטר מבידוק מיועד לשרים בלבד, והוא לא מעניק היתר להכניס בני משפחה או גורמים בלתי מורשים אחרים.

מעמדה של גולן כשרה מקנה לה "פטור" מבידוק בנמל התעופה, שאליו היא הגיעה בתחילת השבוע לפני טיסתה לצ'כיה. אמה רימונה, שכאמור לא המריאה עם בתה, ישבה לצידה ברכב בזמן כניסתה לנתב"ג ונכנסה לשטח הסטרילי. השתיים אכלו יחד בטרקלין, ולאחר מכן אמה עזבה את המקום והשרה המריאה ליעדה. זאת למרות שההסדר הפוטר מבידוק מיועד לשרים בלבד, והוא לא מעניק היתר להכניס בני משפחה או גורמים בלתי מורשים אחרים.

מעמדה של גולן כשרה מקנה לה "פטור" מבידוק בנמל התעופה, שאליו היא הגיעה בתחילת השבוע לפני טיסתה לצ'כיה. אמה רימונה, שכאמור לא המריאה עם בתה, ישבה לצידה ברכב בזמן כניסתה לנתב"ג ונכנסה לשטח הסטרילי. השתיים אכלו יחד בטרקלין, ולאחר מכן אמה עזבה את המקום והשרה המריאה ליעדה. זאת למרות שההסדר הפוטר מבידוק מיועד לשרים בלבד, והוא לא מעניק היתר להכניס בני משפחה או גורמים בלתי מורשים אחרים.