עינב חבשוש, אמו של לוחם השריון סמל-ראשון נוה חבשוש שנהרג ביוני בדרום לבנון, ילדה אתמול (רביעי) בת. "התחושות מאוד מעורבות", אמרה האם ל-ynet. "מצד אחד חוסר מאוד גדול, ומצד שני הבאנו חיים נוספים לעולם כמו שהבטחנו. הבאנו אחות לנוה".

גלריה עינב עם התינוקת על-רקע תמונת נוה ( צילום: באדיבות המשפחה )

נוה מהיישוב גבע בנימין-אדם שירת כמפקד טנק המג"ד בגדוד 52 של חטיבה 401. ב-19 ביוני פגע רחפן נפץ של חיזבאללה בטנק המרכבה במהלך פעילות מבצעית בכפר תיבנית שבדרום לבנון. לצד נוה נפלו בתקרית גם גם מג"ד 52 סגן-אלוף דור בן שמחון, סמל-ראשון יואב קליין וסמל-ראשון ליאב כבביה.

האם עינב חשפה בדברי ההספד בהלוויה כי היא נמצאת בהיריון. "זאת הייתה הפתעה גמורה, לא הבנו איך בגיל 46 אשא בתוכי את ההיריון הזה", אמרה אז האם השכולה. "חשבנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ומאז שהקצינים דפקו בדלת ובישרו את הבשורה, בתוך החושך הגדול שנפל על חיינו, אני נושאת בתוכי חיים חדשים. כשנלקח לי ילד אהוב, הבן היחיד שלי, בין החיים יש בתוכי פעימת חיים שמכריחה אותי לקום בבוקר ולהמשיך לחיות".

ההורים עינב וחיים עם התינוקת ( צילום: באדיבות המשפחה )

עינב עם תמונת הבן ( צילום: באדיבות המשפחה )

סמ"ר נוה חבשוש ( צילום: באדיבות המשפחה )

מיד לאחר הלידה, פרסמה עינב פוסט אישי ומרגש שבו שיתפה על הרגע המיוחד שחיבר בין הפרידה מבנה להגעת בתה החדשה לעולם. "לפני חמישה חודשים, כשנפרדתי מנוה שלי במחנה שורה, אחרי כמה מילים שיצאו מלב של אמא, הנחתי את שתי ידיי על הארון שלו ואמרתי מזמור לתודה", כתבה עינב בפוסט. "היה לי חשוב שהמילים האחרונות שישמע ממני במעמד הזה יהיו מילים של הודיה. הודיה על הזכות להיות אמא שלו. הודיה על כך שזכיתי להביא אותו לעולם דרכי, גם אם השליחות שלו כאן הייתה קצרה כל כך".

בשיחה היום עם ynet אמרה האם: "ברוך השם זכינו, אנחנו הורים לארבעה ילדים. נוה לא איתנו פיזית, אבל הוא נמצא איתנו כל שנייה וכל דקה. חמישה חודשים הוא נמצא איתנו". עינב הוסיפה: "היה לי חשוב מאוד בלידה להביא דברים של נוה. היה דגל של נוה שהיה תלוי בחדר לידה מולי, תמונה של נוה שהייתה צמודה אליי, חולצה של נוה ובשמים. דיברתי איתו במהלך הלידה שיעזור לי להביא את אחותו, והוא היה שם בדרכו שלו. כשהיא יצאה, עטפתי את התינוקת בחולצה של נוה כדי שתריח ותרגיש אותו".