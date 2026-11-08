הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד אייפרם מלדה (47) מבאר שבע, בגין רצח גרושתו אנאניה, לאחר שדקר אותה פעמים רבות בסכין מטבח בנוכחות בנם בן החמש. הפרקליטות תיארה רצח שבוצע ב"אכזריות מיוחדת", לאחר "התעללות שיטתית ומתמשכת במנוחה, גופנית ונפשית". מהאישום עולה כי במהלך נישואיהם שנמשכו 25 שנים מלדה נהג באשתו באלימות ואיים לפגוע בה. השניים התגרשו כמה חודשים לפני האירוע, וימים ספורים לפני הרצח הוא שב להתגורר עם המנוחה ובנם הקטן. במהלך ויכוח הוא דקר אותה פעמים רבות בכל חלקי גופה כשבנם בחדר הסמוך, שטף את הסכין והתקשר למשטרה.