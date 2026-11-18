אישה נדבקה בכלבת, ומצבה מוגדר אנוש: משרד הבריאות עדכן הערב (רביעי) כי מחלת ה כלבת אובחנה אצל תושבת מושב בשפלה, וזמן קצר לאחר מכן נמסר כי האישה - בשנות השלושים לחייה - מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ כללי במרכז הרפואי שמיר אסף הרופא, כשמצבה אנוש. "מיטב המומחים נאבקים על חייה", אמרו בבית החולים. מדובר במקרה חריג מאוד, לאחר תקופה ארוכה שבה אף ישראלי לא אובחן עם כלבת.

החקירה האפידמיולוגית העלתה שמקור החשיפה האפשרי הוא כלבה משוטטת, שנמצאה ב-27 באוגוסט בשולי הכביש בכפר רות, סמוך למודיעין. הכלבה נאספה מהמקום, עבר ניתוח עיקור בתחילת ספטמבר - ולאחר מכן מצבה הידרדר והיא מתה. משרד הבריאות קרא לכל מי שהיה במגע עם כלב משוטט באזור כפר רות לפני כשלושה חודשים לפנות בהקדם ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו, להערכת הצורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת.

שמיר-אסף הרופא, שם מאושפזת האישה ( צילום: דוברות שמיר אסף הרופא )

ממשרד הבריאות נמסר כי האישה אובחנה עם כלבת במסגרת בדיקות שבוצעו במרכז ארצי לכלבת במכון הווטרינרי ע"ש קמרון, בשירותים הווטרינרים של משרד החקלאות וביטחון המזון. "המשרד פועל בתיאום הדוק עם משרד הבריאות ועם הגורמים הווטרינריים בשטח לבירור נסיבות המקרה ומקור ההדבקה, ומבצע תחקיר אפידמיולוגי לאיתור חשיפות אפשריות של בעלי חיים, במקביל לתחקיר שמבוצע על ידי משרד הבריאות בבני אדם, במטרה להגן על בריאות הציבור ולמנוע מקרי הדבקה נוספים".

במשרד הבריאות אמרו כי על כל מי שחושד שהיה במגע עם כלב משוטט באזור כפר רות ובסביבתו מ-17 באוגוסט ועד התאריך שקדם למועד מציאתה, לפנות בהקדם ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו לצורך הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. הם קראו לבעלי כלבים באזור מתבקשים לוודא שחיסון הכלבת של כלבם בתוקף, ואם הכלב בא במגע עם כלב משוטט בתקופה זו - לפנות ללא דיחוי לווטרינר הרשותי לקבלת הנחיות.

הם אמרו כי על הורים לילדים ששהו באזור לברר עם ילדיהם אם באו במגע עם הכלבה או עם בעלי חיים משוטטים. במשרד הדגישו כי מחלת הכלבת אינה מועברת אווירנית או במגע עם עור שלם, וציינו כי הדבקה מאדם לאדם אינה שכיחה ותוארה בעיקר במסגרת השתלת איברים.

בנוסף הבהירו כי אין לאסוף בעלי חיים משוטטים ולהכניסם הביתה: "במקרה של מציאת בעל חיים משוטט, יש לפנות לשירות הווטרינרי ברשות המקומית לקבלת הנחיות. אין להתקרב, ללטף או לנסות ללכוד בעלי חיים לא מוכרים או חיות בר, ויש להנחות גם ילדים להימנע ממגע עמם. על בעל חיים המתנהג באופן חריג יש לדווח לשירות הווטרינרי ברשות המקומית. אם בחרתם לאמץ כלב משוטט מכל מקום בארץ, יש להביאו לבדיקת רופא וטרינר, טרם הכנסתו הביתה", הדגישו.

נשרטתם? זה מה שצריך לעשות

"במקרה של נשיכה או שריטה מבעל חיים, יש לשטוף מיד את הפצע במים זורמים ובסבון, ולפנות בהקדם ללשכת הבריאות הקרובה לבית להערכת הצורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת", אמרו במשרד הבריאות. "אם הלשכה סגורה, יש לפנות לחדר מיון. יש לפנות לבירור גם אם בעל החיים מוכר ומחוסן, וכן במקרה של מגע רוק של בעל חיים חשוד עם פצע פתוח או עם העיניים, הפה או האף".

כלבת היא מחלה שניתן למנוע באמצעות חיסון וטיפול נכון לאחר חשיפה, אך לאחר הופעת הסימנים הקליניים היא קטלנית כמעט תמיד לבעלי חיים ולבני אדם. כל נשיכה, שריטה או מגע רוק מבעל חיים חשוד עם פצע או רירית מחייבים שטיפה מיידית ויסודית של האזור, ופנייה בלי דיחוי לקבלת הערכה וטיפול רפואי.