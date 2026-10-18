המשטרה הגישה הבוקר (ראשון) הצהרת תובע נגד תושב חולון בן 22 החשוד בשני מקרים שונים של עבירות מין קשות בקטינות: אונס של בת 14 ותקיפה מינית של בת 15. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.

המשטרה הגישה הבוקר (ראשון) הצהרת תובע נגד תושב חולון בן 22 החשוד בשני מקרים שונים של עבירות מין קשות בקטינות: אונס של בת 14 ותקיפה מינית של בת 15. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.

המשטרה הגישה הבוקר (ראשון) הצהרת תובע נגד תושב חולון בן 22 החשוד בשני מקרים שונים של עבירות מין קשות בקטינות: אונס של בת 14 ותקיפה מינית של בת 15. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.