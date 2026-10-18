המשטרה הגישה הבוקר (ראשון) הצהרת תובע נגד תושב חולון בן 22 החשוד בשני מקרים שונים של עבירות מין קשות בקטינות: אונס של בת 14 ותקיפה מינית של בת 15. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.
ב-1 באוקטובר התקבל דיווח בתחנת המשטרה בחולון בחשד לפגיעה מינית בבת 14 על ידי צעיר שהכירה כמה ימים קודם לכן. נמסר שביום האירוע שהו השניים בפארק ציבורי בעיר, ובמהלך המפגש הוביל החשוד את הקטינה לביתו, שם אנס אותה. חקירה נפתחה בעניין וכיממה לאחר מכן הוא נעצר. מאז הוארך מעצרו מעת לעת בבית המשפט.
במסגרת החקירה איתרו השוטרים נערה נוספת, בת 15, שעל פי החשד הצעיר פגע גם בה במקרה אחר בעת ששהו בגינה ציבורית בחולון. היום, אחרי שהתגבשה תשתית ראייתית הקושרת את הצעיר לשני האירועים, הוגשה נגדו הצהרת תובע.