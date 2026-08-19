הנסיך הארי ורעייתו מייגן ישובו להתגורר בבריטניה בשבועות הקרובים יחד עם ילדיהם, שש שנים לאחר שעזבו לארצות הברית על רקע המתיחות עם משפחת המלוכה. המלך צ'ארלס עודכן בצעד ביום ראשון, ואחד הגורמים ציין כי המלך מברך על ההזדמנות לבלות זמן רב יותר עם בנו הצעיר ומשפחתו. הגורמים הבהירו כי מעמדם של הארי ומייגן לא ישתנה והם יישארו אזרחים פרטיים ללא תפקידים רשמיים בבית המלוכה. טרם ברור היכן המשפחה תתגורר, אך הילדים ארצ'י בן השבע וליליבת' בת החמש כבר נרשמו לבתי ספר בבריטניה לקראת שנת הלימודים שתיפתח בחודש ספטמבר.