נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בטקס האזכרה השנתי לראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון כי "בן גוריון, מורה הדרך של הממלכתיות, ניהל, כמובן, מחלוקות רבות. עיקשות, נוקבות, דרמטיות וחריפות. אך חיפש ומצא לא פעם דרך להביא פתרונות לייצר שותפויות מתוך פשרות. הוא האמין במנהיגות שפוגשת את האזרח בגובה העיניים". לדבריו, "דור הלוחמים כבר הוכיח שהוא יודע לשאת באחריות לגורלה של המדינה. עכשיו מוטלת על כולנו, ובמיוחד על ההנהגה, האחריות לדעת לחיות יחד למענה ולהיות סבלניים יותר בין איש לרעהו, להיות ממלכתיים, במלוא מובן המילה. זו, מכובדיי, לא עמדה פוליטית. זה הבסיס שכולנו נשענים עליו".