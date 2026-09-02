הפקקים בכבישי ישראל הולכים ומחמירים, אך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מראים כי האזרחים מעדיפים להמשיך לעמוד בפקק ברכב הפרטי מאשר לעלות על התחבורה הציבורית. על אף שבעשור האחרון התרחבה התחבורה הציבורית באופן משמעותי, נפתחו קווי רכבת כבדה חדשים והושקו פרויקטים של רכבות קלות- הציפייה לעלייה בשימוש נתקלה במציאות הפוכה.

הפקקים בכבישי ישראל הולכים ומחמירים, אך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מראים כי האזרחים מעדיפים להמשיך לעמוד בפקק ברכב הפרטי מאשר לעלות על התחבורה הציבורית. על אף שבעשור האחרון התרחבה התחבורה הציבורית באופן משמעותי, נפתחו קווי רכבת כבדה חדשים והושקו פרויקטים של רכבות קלות- הציפייה לעלייה בשימוש נתקלה במציאות הפוכה.

הפקקים בכבישי ישראל הולכים ומחמירים, אך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מראים כי האזרחים מעדיפים להמשיך לעמוד בפקק ברכב הפרטי מאשר לעלות על התחבורה הציבורית. על אף שבעשור האחרון התרחבה התחבורה הציבורית באופן משמעותי, נפתחו קווי רכבת כבדה חדשים והושקו פרויקטים של רכבות קלות- הציפייה לעלייה בשימוש נתקלה במציאות הפוכה.

נתונים חדשים שפרסמה היום (רביעי) הלמ"ס, מתוך הסקר החברתי לשנת 2025, חשפו כי שיעור המועסקים בני 20 ומעלה, המגיעים למקום עבודתם באמצעות תחבורה ציבורית, ירד ל-16% בלבד (12% באוטובוס או מונית שירות ו-3.5% ברכבת), לעומת 20% לפני כעשור. במקביל, שיעור המשתמשים ברכב פרטי או מסחרי לצורך הגעה לעבודה טיפס ל-62%, לעומת 58% לפני עשור.

נתונים חדשים שפרסמה היום (רביעי) הלמ"ס, מתוך הסקר החברתי לשנת 2025, חשפו כי שיעור המועסקים בני 20 ומעלה, המגיעים למקום עבודתם באמצעות תחבורה ציבורית, ירד ל-16% בלבד (12% באוטובוס או מונית שירות ו-3.5% ברכבת), לעומת 20% לפני כעשור. במקביל, שיעור המשתמשים ברכב פרטי או מסחרי לצורך הגעה לעבודה טיפס ל-62%, לעומת 58% לפני עשור.

נתונים חדשים שפרסמה היום (רביעי) הלמ"ס, מתוך הסקר החברתי לשנת 2025, חשפו כי שיעור המועסקים בני 20 ומעלה, המגיעים למקום עבודתם באמצעות תחבורה ציבורית, ירד ל-16% בלבד (12% באוטובוס או מונית שירות ו-3.5% ברכבת), לעומת 20% לפני כעשור. במקביל, שיעור המשתמשים ברכב פרטי או מסחרי לצורך הגעה לעבודה טיפס ל-62%, לעומת 58% לפני עשור.

הנטישה של התחבורה הציבורית בדרך לעבודה בולטת במיוחד במחוז ירושלים, שם נרשמה צניחה מ-30% ל-23% בתוך עשור, ובמחוז המרכז שבו נרשמה ירידה חדה מ-19% ל-12%. במחוז תל אביב מגיעים כיום 22% מהעובדים בתחבורה ציבורית לעומת 26% בעבר, במחוז חיפה נרשמה ירידה מ-21% ל-18%, ואילו במחוז הצפון מדובר ב-8.1% בלבד; ובאזור יהודה והשומרון בשיעור נמוך במיוחד. יתר המועסקים (22%) מגיעים לעבודה בהסעה מאורגנת, באופניים, בקורקינט, ברגל או עובדים מהבית.

הנטישה של התחבורה הציבורית בדרך לעבודה בולטת במיוחד במחוז ירושלים, שם נרשמה צניחה מ-30% ל-23% בתוך עשור, ובמחוז המרכז שבו נרשמה ירידה חדה מ-19% ל-12%. במחוז תל אביב מגיעים כיום 22% מהעובדים בתחבורה ציבורית לעומת 26% בעבר, במחוז חיפה נרשמה ירידה מ-21% ל-18%, ואילו במחוז הצפון מדובר ב-8.1% בלבד; ובאזור יהודה והשומרון בשיעור נמוך במיוחד. יתר המועסקים (22%) מגיעים לעבודה בהסעה מאורגנת, באופניים, בקורקינט, ברגל או עובדים מהבית.

הנטישה של התחבורה הציבורית בדרך לעבודה בולטת במיוחד במחוז ירושלים, שם נרשמה צניחה מ-30% ל-23% בתוך עשור, ובמחוז המרכז שבו נרשמה ירידה חדה מ-19% ל-12%. במחוז תל אביב מגיעים כיום 22% מהעובדים בתחבורה ציבורית לעומת 26% בעבר, במחוז חיפה נרשמה ירידה מ-21% ל-18%, ואילו במחוז הצפון מדובר ב-8.1% בלבד; ובאזור יהודה והשומרון בשיעור נמוך במיוחד. יתר המועסקים (22%) מגיעים לעבודה בהסעה מאורגנת, באופניים, בקורקינט, ברגל או עובדים מהבית.

אחת הנקודות הכואבות ביותר עבור הנוסעים, היא תדירות הקווים הבין-עירוניים, כאשר רק 31% מכלל הציבור מרוצים ממנה. בתל אביב-יפו מדובר ב-29% בלבד, בפתח תקווה ב-30%, בחיפה ובאשדוד ב-34%, לעומת 50% בבני ברק ו-38% בירושלים. מנגד, מקרב הנוסעים בפועל באוטובוסים, 56% הסכימו עם הקביעה כי הם יכולים להגיע בזמן סביר למחוז חפצם, כאשר בבאר שבע נרשמה שביעות רצון גבוהה במיוחד במדד זה (77%). בנוסף, 82% מהנוסעים מרוצים מקרבת תחנת האוטובוס לביתם, ו-71% מרוצים ממצב התחזוקה, הניקיון והמיזוג באוטובוסים.

אחת הנקודות הכואבות ביותר עבור הנוסעים, היא תדירות הקווים הבין-עירוניים, כאשר רק 31% מכלל הציבור מרוצים ממנה. בתל אביב-יפו מדובר ב-29% בלבד, בפתח תקווה ב-30%, בחיפה ובאשדוד ב-34%, לעומת 50% בבני ברק ו-38% בירושלים. מנגד, מקרב הנוסעים בפועל באוטובוסים, 56% הסכימו עם הקביעה כי הם יכולים להגיע בזמן סביר למחוז חפצם, כאשר בבאר שבע נרשמה שביעות רצון גבוהה במיוחד במדד זה (77%). בנוסף, 82% מהנוסעים מרוצים מקרבת תחנת האוטובוס לביתם, ו-71% מרוצים ממצב התחזוקה, הניקיון והמיזוג באוטובוסים.

אחת הנקודות הכואבות ביותר עבור הנוסעים, היא תדירות הקווים הבין-עירוניים, כאשר רק 31% מכלל הציבור מרוצים ממנה. בתל אביב-יפו מדובר ב-29% בלבד, בפתח תקווה ב-30%, בחיפה ובאשדוד ב-34%, לעומת 50% בבני ברק ו-38% בירושלים. מנגד, מקרב הנוסעים בפועל באוטובוסים, 56% הסכימו עם הקביעה כי הם יכולים להגיע בזמן סביר למחוז חפצם, כאשר בבאר שבע נרשמה שביעות רצון גבוהה במיוחד במדד זה (77%). בנוסף, 82% מהנוסעים מרוצים מקרבת תחנת האוטובוס לביתם, ו-71% מרוצים ממצב התחזוקה, הניקיון והמיזוג באוטובוסים.

נתוני הרכבת הקלה, בערים שבהן היא פועלת, הציגו פערים עמוקים בין עיר הבירה למטרופולין תל אביב. ברמה הארצית, 43% מהתושבים בערים שבהן פועלת רכבת קלה, דיווחו כי היא עונה על צורכיהם, בעוד ש-15% ציינו כי אינה עונה על צורכיהם ו-42% אינם משתמשים בה או אינם יודעים.

נתוני הרכבת הקלה, בערים שבהן היא פועלת, הציגו פערים עמוקים בין עיר הבירה למטרופולין תל אביב. ברמה הארצית, 43% מהתושבים בערים שבהן פועלת רכבת קלה, דיווחו כי היא עונה על צורכיהם, בעוד ש-15% ציינו כי אינה עונה על צורכיהם ו-42% אינם משתמשים בה או אינם יודעים.

נתוני הרכבת הקלה, בערים שבהן היא פועלת, הציגו פערים עמוקים בין עיר הבירה למטרופולין תל אביב. ברמה הארצית, 43% מהתושבים בערים שבהן פועלת רכבת קלה, דיווחו כי היא עונה על צורכיהם, בעוד ש-15% ציינו כי אינה עונה על צורכיהם ו-42% אינם משתמשים בה או אינם יודעים.