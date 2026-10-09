שלומי סיריוטי (65) הופתע הבוקר (יום שישי) לגלות שברי כטב"ם על החוף בקריית חיים, ומיהר להתקשר למשטרה - כשבינתיים זיהה כטב"ם נוסף מגיע מהמים. בתחילה, ככל הנראה, לא הבינו במוקד 100 את המשמעות, ורק לאחר כמה שיחות הגיעו שוטרים שאספו את הממצאים מהזירה. בהמשך התברר כי מדובר בשברי ניסויים של רפאל, ושכטב"מים נמצאו ככל הנראה גם באזורים נוספים בצפון.

גלריה השוטרים מטפלים באחד הכטב"מים ( צילום: שלומי סיריוטי )

( צילום: שלומי סיריוטי )

( צילום: שלומי סיריוטי )

"בכל בוקר לקראת רבע ל-07:00 הולך ברגל בחוף קריית חיים", אמר סיריוטי. "כשראיתי כטב"ם התקשרתי למוקד 100 וביקשתי מהם שיבואו לבדוק. זיהיתי שיש לו שני מדחפים וקודן, כמו טלפון, עם חיבור של שני פלאגים. בהתחלה במשטרה זלזלו ואמרו 'זה שבור, לא צריך להגיע'. התקשרתי שוב. בפעם השלישית התקשרתי והסברתי שחייבים חבלן, שאנשים לא ייגעו בזה. אחרי כמה דקות יצרה איתי קשר שוטרת, ובינתיים ראיתי עוד כטב"ם צף במים".

לבסוף, לדברי סיריוטי, הגיעו שתי שוטרות לחוף, בזמן שמצילים תחמו את האזור וסגרו את החוף כדי שהמתרחצים לא יתקרבו. "אחד מהכטב"מים היה על הגלים והתקרב לחוף", הוא מתאר. "אחרי כמה דקות מישהו הצליח להוציא אותו מהמים, והמצילים העירו לו. לבסוף הכטב"מים לחוף, הגיע עוד שוטר עם חבלן והם טיפלו בזה".