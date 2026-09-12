"ההוכחה הברורה ביותר לכך שלתמיכה הסינית באיראן היו השלכות קטלניות על ארה"ב": גורמים אמריקנים המעורים בפרטים אמרו כי בטרם ביצעה איראן את המתקפה שבה נהרגו שלושה חיילים אמריקנים בחודש יולי, היא השיגה מגורמים סינים תצלומי לוויין ברזולוציה גבוהה של אותו הבסיס בירדן. כך דווח הלילה (בין שישי לשבת) ב"וול סטריט ג'ורנל".

השיגורים האיראניים לירדן, יולי





הגורמים ציינו כי ארה"ב קשרה בין התצלומים לבין המתקפה. הם סירבו לחשוף את זהותם של הגורמים הסינים שסיפקו את התצלומים לאיראן, ולא טענו למעורבות ישירה מצד בייג'ינג. לדבריהם, איראן השיגה את התצלומים הן לפני המתקפה והן אחריה.

עם זאת, ממצא זה עלול להחריף את המתיחות בין ארה"ב לסין לקראת הפסגה המתוכננת בין הנשיא דונלד טראמפ למנהיג סין שי ג'ינפינג ב-24 בספטמבר. זאת, לאחר חודשים של תסכול מצד ארה"ב לנוכח סירובה של בייג'ינג להתייחס לאזהרות האמריקניות בדבר חברות סיניות המספקות תצלומים לאיראן.

הגורמים ששוחחו עם ה"ג'ורנל" ציינו כי בכירים בארה"ב העלו את סוגיית התצלומים הקשורים למתקפה מה-17 ביולי בפני עמיתיהם הסינים, אך אלו דחו את הטענות ודרשו הוכחות. לדברי הגורמים, סין ביטלה שוב ושוב את חששותיה של וושינגטון וסירבה להכיר בכך שחברות סיניות כלשהן מעורבות בפעילות מסוג זה. משרד החוץ הסיני האשים "גורמים מסוימים" בניסיון לקשור את בייג'ינג לסכסוך.

גלריה תמונות לוויין: כוחות ארה"ב בבסיס מואפק סלטי, לפני תחילת המלחמה בפברואר ( צילום: 2026 PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS )

באותה מתקפה, טילים בליסטיים איראניים פגעו במתחם מגורים בבסיס האווירי מואפק סלטי בצפון-מזרח ירדן, שבו ישנו החיילים. שלושה מהם נהרגו וארבעה נוספים נפצעו. גורמים אמריקנים נוספים ציינו בפני "וול סטריט ג'ורנל" כי איראן תקפה גם כלי טיס מאוישים ובלתי-מאוישים בבסיס.

המתקפה הייתה אחת משלוש תקיפות טילים נפרדות על הבסיס בתוך יממה אחת, וסימנה הסלמה משמעותית במלחמה. התקיפה הובילה למותם של חיילים אמריקנים לראשונה מאז הפסקת האש באפריל, והמחישה את הקושי להגן על כוחות ארה"ב, גם בבסיס המוגן היטב. כמו כן, היא עוררה חששות בנוגע ליכולתה המשופרת של איראן לפגוע במטרות אמריקניות.

התקיפות על הבסיס אירעו לאחר שבכירים בממשל טראמפ בילו חודשים באזהרת עמיתיהם הסינים כי חברות סיניות מספקות תצלומי לוויין שבהם איראן יכולה להשתמש כדי לכוון לעבר כוח אדם ונכסים אמריקניים באזור, כך לדברי גורמים רשמיים. בחודש מאי הטיל ממשל טראמפ סנקציות על כמה חברות סיניות, בטענה כי אספקת תצלומי לוויין לאיראן "מהווה איום על אנשי צוות אמריקנים ועל אנשי צוות של בעלות ברית".

השגרירות הסינית בוושינגטון לא הגיבה לבקשת תגובה.

יחסים טובים עם שי בראש סדר העדיפויות

בתוך שלושה ימים מהתקיפה ביולי, פרסמה איראן תמונות ברזולוציה גבוהה המציגות נזק לשלושה אזורים נפרדים בבסיס. ניתוח שערך ה"וול סטריט ג'ורנל" לתצלומי לוויין ברזולוציה נמוכה יותר, הזמינים לציבור, הראה נזק ליותר מ-20 מבנים הפזורים בשלושת אזורי הבסיס.

טראמפ ושי בבייג'ינג ( צילום: Evan Vucci / POOL / AFP )

טראמפ אמר לצוותו כי שמירה על יחסים טובים עם סין - ועם שי ג'ינפינג בפרט - נמצאת בראש סדר העדיפויות שלו. בתגובה, ציינו ב"ג'ורנל", בכירים אמריקנים ניסו להימנע מעימותים פומביים עם בייג'ינג, העלולים להעיב על התוכניות לפסגה או לשבש אותן. גורם בבית הלבן אמר לעיתון כי שום סיוע שאיראן קיבלה מגורמים חיצוניים לא שיפר את יכולתה לתקוף את ארה"ב, מבלי להתייחס לממצא הספציפי.

במישור הציבורי, בכירים בממשל טראמפ מיעטו בחשיבותה של כל עזרה סינית לאיראן. ימים ספורים לאחר התקיפה ב-17 ביולי, נפגש מזכיר המדינה מרקו רוביו עם שר החוץ הסיני וואנג יי. כשנשאל לאחר מכן אם הסינים מספקים לאיראן מידע לצורכי תקיפה, הוא סירב להשיב באופן ישיר ואמר כי "שום דבר שסין עשתה לא שינה בדרך כלשהי את מהלך הסכסוך".