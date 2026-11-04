הפעילה הסוציאליסטית אנג'לה גונסאלז-טורס בת ה-31 ניצחה במרוץ לקונגרס בקליפורניה, ותחליף את חבר הקונגרס הדמוקרטי הוותיק ג'ימי גומז במחוז ה-24 בלוס אנג'לס. גונסאלס-טורס, שנתמכה בידי ארגון הסוציאליסטים הדמוקרטים של אמריקה (DSA), קראה במהלך הקמפיין להטלת אמברגו נשק על ישראל, האשימה אותה בביצוע "רצח עם" בעזה ותקפה את השדולה הפרו-ישראלית איפא"ק. בינתיים, במרוץ לבית הנבחרים במחוז הראשון של ניו יורק ניצח הרפובליקני ניק להלוטה, תומך נלהב של ישראל. גלאנט, הומו מוצהר וטייס מסוקי בלאק הוק בדימוס במשמר הלאומי, עורר סערה במהלך הקמפיין לאחר שנחשפו תמונות ישנות שבהן דגמן עם אביזרי BDSM עבור חנות לאביזרי מין בסן פרנסיסקו.