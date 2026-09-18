דוח הנהלת עיריית ניו יורק הראשון בתקופת ראש העיר זוהראן ממדאני מציג ירידה בכלל נתוני הפשיעה החמורה בעיר, לצד זינוק בתקיפות הפיזיות הקשות, שהגיעו לשיא של חמש שנים עם 29,996 מקרים. על פי הדוח, הירידה במדד הפשיעה הכללי נבעה מצמצום עבירות רכוש כמו גניבות ופריצות, אך במקביל נרשמה עלייה חדה באלימות פיזית קשה. בנוסף, חלה הרעה של 20% בזמני ההגעה של אמבולנסים למקרי חירום מסכני חיים, שהתארכו לממוצע של 10 דקות ו-32 שניות. למרות הבטחות הבחירות של ממדאני לצמצם את האכיפה נגד עבירות קלות, חלוקת הדוחות על מפגעי איכות חיים עלתה ב-12%.