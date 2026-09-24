כוכב הפוטבול לשעבר אנטוניו בראון הסכים לעסקת טיעון שתאפשר לו להימנע מעונש מאסר בתיק שבו הואשם בניסיון רצח במיאמי. כך הודיע עורך דינו. במסגרת ההסכם בראון לא יערער על אישום מופחת של תקיפה חמורה, וייגזר עליו מאסר על תנאי. בראון הואשם כי בחודש מאי 2025 חטף אקדח מאיש אבטחה וירה שני כדורים לעבר אדם שעמו התקוטט קודם לכן. עורך דינו של הקורבן ציין כי לקוחו סולח לבראון, ולא ישתף פעולה עם רשויות החוק. סנגורו של בראון, מארק איגלרש, מסר בהצהרה כי "אנטוניו מאמין בחפותו, אך כשהתובעים מניחים הצעה שהופכת עונש פוטנציאלי של עשרות שנות מאסר לאישום מופחת משמעותית ולתקופת מבחן, פשוט לא הייתה שום דרך סבירה לסרב לכך".