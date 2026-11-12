נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בצהריים (יום חמישי) כי הורה לסגנו ג'יי די ואנס להתרחק מהמו"מ עם איראן ולהתעסק במה שמתרחש בערים ובמדינות שמנוהלות על ידי הדמוקרטים. "אנחנו לא צריכים עסקה עם איראן. הימים האלה חלפו מזמן. יש לנו את הכסף שלהם, מאות מיליארדי דולרים, ויש לנו את המצר שלהם! תודה על תשומת הלב לעניין זה", כתב הנשיא האמריקני.

גלריה ג'יי די ואנס עם הנשיא טראמפ. מראה את הדרך לסגן ( צילום: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

טראמפ לא אמר כי הוא עוצר את השיחות שמנהלות המתווכות בעקיפין בין האמריקנים לאיראנים, אך למעשה מראה את הדרך לסגנו שהתבטא דווקא בעד אפשרות של מפגש עם האיראנים פנים אל פנים בימים האחרונים.

"ביקשתי מסגן הנשיא ואנס למקד את תשומת ליבו המלאה והמוחלטת בשחיתות ובפשיעה העצומות המתרחשות בערים ובמדינות המנוהלות על ידי הדמוקרטים ברחבי ארה"ב. המדינות הכחולות, כמו מינסוטה, קליפורניה, אילינוי ורבות אחרות, הן כולן אסונות מושחתים המנוהלים בצורה גרועה. מיליארדי דולרים נגנבים בכל חודש מחדש. התקציב שלנו יכול להיות מאוזן במהירות עם תיקון הפעילות הפלילית רחבת ההיקף הזו. השחיתות נמצאת בדם של ההנהגה הדמוקרטית!", כתב הנשיא האמריקני.

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אתמול דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי ואנס, ששלח בחודש שעבר מכתב לראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן מוחסן רזאי ובו הציע לחדש את השיחות לסיום המלחמה, שוקל לקיים איתו שיחות פנים אל פנים.

סגן הנשיא, לפי הדיווח, הפך בתקופה האחרונה לפעיל יותר מול איראן מאשר שליחיו של טראמפ סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, שנמצאים עכשיו בשיא המו"מ בין רוסיה לאוקראינה. בימים האחרונים אמר טראמפ לבכירים בממשלו כי הוא דווקא פתוח לאפשרות שסגנו ואנס יחדש את השיחות עם איראן.

רזאי עצמו דחה את האפשרות למו"מ ישיר עם האמריקנים וכינה אותה "שיחות דמיוניות". הוא גם הציג תנאים נוקשים מאוד למול אלה שדורשת ארה"ב: "לא נוציא אפילו חלקיק אחד של חומר גרעיני מועשר מהמדינה", הוא אמר אתמול.

ואנס היה אחד מאלה שהבהירו בפומבי כי הם מאמינים שהמלחמה באיראן הובילה לתבוסת הרפובליקנים בבחירות האמצע. טראמפ מצידו אמר כי הוא מבין את עמדתו של ואנס, אך הוסיף כי היה יוצא למלחמה פעם נוספת. בכירים אחרים בקבינט של טראמפ, בהם שר החוץ מרקו רוביו ושר ההגנה פיט הגסת', הגנו על החלטת הנשיא לצאת למלחמה. רוביו וראש הסגל החדש של הבית הלבן, סטיבן מילר, תומכים בהמשך הלחץ על איראן, עד שהיא תיכנע.

לא מדברים, לא נלחמים

טראמפ, שמדבריו עולה כי החליט לזנוח את המו"מ עם האיראנים שמסרבים לשנות את עמדתם, אמר השבוע כי הוא לא רואה טעם בחידוש התקיפות באיראן. בתום פגישה שקיים עם ראש ממשלת קטאר בבית הלבן השבוע, אמר טראמפ כי "פעולה צבאית אינה נחוצה כרגע". הוא הוסיף כי קיימת תנופה חיובית לקראת סיום העימות, וכי הוא מעריך כי ניתן להגיע לפתרון שיבטיח את ביטחונה של ישראל.

טראמפ ונתניהו. המנהיגים הערבים חוששים שהוא לוחץ מאוד ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

ב"פייננשל טיימס" הבריטי דווח השבוע כי מנהיגים ערבים חוששים שנתניהו מפעיל לחץ כבד על טראמפ לחדש את המערכה נגד איראן. שלשום פורסם ב-ynet כי ראש הממשלה והנשיא קיימו בסוף השבוע שיחת טלפון שעסקה ברובה באיראן, על רקע חילוקי הדעות בין ירושלים לוושינגטון באשר לאפשרות של חידוש המלחמה נגד הרפובליקה האיסלאמית. לפי גורמים המעורים בפרטי השיחה, מדובר היה בשיחה קשה ונוקבת במיוחד - כשאחד הגורמים אף תיאר אותה כ"שיחת צעקות מהגיהינום". בלשכת נתניהו הכחישו.

טראמפ עצמו התייחס לאפשרות של הסלמה מחודשת גם בריאיון לתוכנית "60 דקות" של רשת CBS, ששודר בלילה שבין ראשון לשני, חמישה ימים אחרי המפלה הרפובליקנית בבחירות האמצע. כשנשאל על האפשרות לחדש את המתקפה על איראן, השיב: "אני לא מעוניין בכך. אני לא חושב שיש סיבה לעשות זאת". עם זאת, הנשיא הגן על החלטתו לצאת למלחמה מלכתחילה, והבהיר כי היה מקבל אותה שוב משום שאסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני.

למרות האופטימיות שהביע טראמפ באשר לאפשרות להגיע להסכם, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הציג תמונה מסויגת יותר. לדבריו, לא הושגה פריצת דרך במשא ומתן עם איראן, והדרישות שמציבה טהרן אינן מקובלות על וושינגטון, ובחלק מהמקרים אף "מקוממות, מגוחכות ולא מציאותיות".

מצור ו-7 תנאים

ארה"ב ואיראן נמצאות בימים אלה במצב שאותו מגדירים ברפובליקה האיסלאמית כ"לא מלחמה ולא שלום". כבר כמה חודשים מטילה ארה"ב מצור ימי על איראן, שלפי הערכות פיקוד המרכז האמריקני מנע ממנה ייצוא נפט בהיקפים של מיליארדי דולרים. בסוף השבוע שעבר הודיעו האמריקנים על הרחבת הלחץ ליבשה.

מהים ליבשה. האמריקנים מנעו ייצוא של מיליארדים מאיראן ( צילום: סנטקום )

מדובר בכוח משימה צבאי, במבצע "שער הברזל", שמיועד להקשות על העברת מערכות נשק וסחורות דרך הגבולות היבשתיים של איראן ודרך הים הכספי.