העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט", היוצא לאור בלונדון בשפה הערבית, דיווח כי חיזבאללה הבהיר ליו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי כי לא יתערב לטובת איראן במקרה שתפרוץ מלחמה, עמדה שאותה העביר ברי אחר כך לנשיא לבנון ג'וזף עאון. עוד דווח כי בביקורו האחרון בביירות, עוזר שר החוץ האיראני סעיד חטיב זאדה אמר לקבוצת חברי פרלמנט המזוהים עם חיזבאללה ותנועת אמל כי ארצו לא תבקש מארגון להתערב במקרה של תקיפה אמריקנית. במקביל, שגרירות איראן בלבנון פרסמה הכחשה של "דיווחים המופצים בכלי תקשורת" הנוגעים לביקורו האחרון של זאדה בלבנון ותוכן פגישותיו, מבלי לציין באילו דיווחים מדובר.