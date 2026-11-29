המלך צ'רלס השלישי והנסיך הארי נפגשו בחשאי בחודש שעבר באחוזת בלמורל שבסקוטלנד, לראשונה מאז שהנסיך שב להתגורר בבריטניה עם משפחתו באוגוסט. כך דיווח הצהובון הבריטי "הסאן". לפי הדיווח, המלך הזמין את בנו לביקור, שאליו הגיע הארי ללא רעייתו מייגן מרקל ושני ילדיהם. גם המלכה קמילה לא נכחה במפגש. מקור ששוחח עם הצהובון אמר כי השניים מעוניינים לשמור על יחסים טובים, אולם הארי עדיין מצוי בנתק מאחיו הבכור, הנסיך וויליאם. מוקדם יותר החודש דיווח אתר "Page Six" כי חזרתם של הארי ומרקל לבריטניה נבעה מקשיים בחידוש אשרת השהייה של הנסיך בארה"ב.