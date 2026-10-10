המשטרה בניו דלהי, בירת הודו, עצרה היום (שבת) אלפי מפגינים כדי לסכל את קיומה של הפגנה ענקית שתוכננה שם נגד יו"ר ועדת הבחירות במדינה המאוכלסת ביותר בעולם, המואשם כי "טיהר" את רשימות הבוחרים באופן שהעניק יתרון למפלגת השלטון הלאומנית של ראש הממשלה נרנדרה מודי. המחאה מובלת על ידי תנועת "המקקים" שצצה מוקדם יותר השנה ושסחפה אחריה המוני צעירים מתוסכלים, והיא הופכת כעת לאחד האתגרים הגדולים ביותר לשלטונו בן 12 השנים של מודי. כדי לסכל את קיום ההפגנה מבעוד מועד גם מנהיגי התנועה נעצרו הבוקר – עוד כשהיו במטוס שלהם שנחת בעיר. הבירה עצמה נהפכה למעין "מבצר" עם אלפי שוטרים ואנשי כוחות הביטחון שחסמו חלקים ממנה, ערכו חיפושים באוטובוסים כדי ללכוד מפגינים פוטנציאליים ורדפו אחרי אחרים ברחובות.
הרשויות בדלהי לא מסרו עד כה כמה נעצרו או עוכבו בדיכוי המחאה, אבל גורם במשרד הפנים אמר לסוכנות הידיעות רויטרס שלפחות 2,000 עוכבו רק בדלהי, ובתקשורת המקומית דיווחו על עוד 400 שעוכבו בבירה הכלכלית מומבאי. הודו, שבה 1.42 מיליארד תושבים, היא הדמוקרטיה הגדולה בעולם, והמעצרים הנרחבים יחד עם אמצעי האבטחה ההדוקים שננקטו בדלהי נתפסים כחריגים למדי וכמפגן כוח של מודי אל מול המחאה שהולכת וצוברת תאוצה. "אתם יכולים לראות לאן האומה צועדת. עוצרים אותנו בטיסה! זו דיקטטורה!", קרא אבהיג'יט דיפקה, מייסד של תנועת "המקקים", כאשר השוטרים עלו על המטוס שבו היה בטיסה ממומבאי לדלהי, לקראת ההפגנה שאותה היה אמור להוביל. "תעצרו אותי, אני לא מפחד", הוא נשמע אומר עוד בסרטונים שצולמו מהמטוס. יחד עמו נעצרו שם גם שני בכירים נוספים בתנועת המחאה, סאוראב דאס ואשוטוש ראנקה. הם נלקחו למקום לא ידוע, והרשויות לא מסרו היכן הם מוחזקים גם שעות ארוכות אחרי המעצר.
דיפקה, נזכיר, היה זה שהקים בחודש מאי האחרון את "מפלגת ג'וק ג'נטה" (Cockroach Janta Party, או בקיצור CJP), שהחלה כפרויקט סאטירי אבל הצליחה לפלס דרך ללבם של צעירי הודו, אלה שגילם פחות מ-30 ושלפי הערכות מהווים יותר ממחצית מאוכלוסיית המדינה הענקית. היא מצליחה לגעת בדאגותיהם של הצעירים המתוסכלים בנושאים כמו פוליטיקה, אבטלה ואינפלציה. פירוש השם "מפלגת ג'וק ג'נטה" הוא "מפלגת הג'וקים של העם", וזהו משחק מילים סאטירי על שמה של מפלגת "בהרטיה ג'נטה" של מודי, שקיצורה הוא BJP. התנועה החלה את דרכה כבדיחת רשת אחרי שנשיא בית המשפט העליון של הודו, סוריה קאנט, השווה צעירים מובטלים לג'וקים והציג אותם כמפונקים ועצלנים. קאנט טען בהמשך להגנתו כי לא התכוון לבקר צעירים ככלל אלא התייחס רק לאלה שיש להם תארים מזויפים ופיקטיביים, אבל ההבהרה שלו לא הצליחה לעצור את הסחף. עוד ועוד הודים צעירים הצטרפו לתנועת המחאה, ולמפלגה יש עשרות מיליוני עוקבים ברשתות החברתיות.
תנועת ה-CJP טוענת כי היא "קולם של העצלנים והמובטלים", ולצורך קידום רעיונותיה היא משתמשת בתמונות של ג'וקים שנוצרו בבינה מלאכותית, והיא נתנה השראה לקמפיין ההשטאג #MainBhiCockroach ("גם אני ג'וק"). התנועה רשמה הצלחה ראשונית בחודש יולי, בהפגנות נרחבות בעקבות הדלפת שאלונים ממבחני הכניסה לפקולטות לרפואה, שהובילו אז להתפטרותו של שר החינוך דרמנדרה פראדהאן. הצעד ההוא נתפס כניסיון של מודי לפייס את המפגינים, אבל המחאה התחדשה החודש בעקבות זעם נרחב על טענות ל"טיהור" של רשימת בעלי זכות ההצבעה, במהלך שאותו מוביל יו"ר ועדת הבחירות הארצית, גיאנש קומאר, ונועד רשמית לעדכן את הרשימות ולהסיר מהן שמות כפולים, לא מעודכנים או של אזרחים מתים.
קומאר מונה אשתקד להוביל את ועדת הבחירות על ידי אנשי מודי, ובאופוזיציה מאשימים כי עדכון רשימות הבוחרים – שהביא להסרתם של יותר מ-130 מיליון שמות – נעשה באופן שהעניק במכוון יתרון למפלגת השלטון BJP. עשרות אלפי בוחרים טענו כי שמותיהם הוסרו באופן שגוי, ולטענת מפלגות האופוזיציה השמות שהוסרו כוללים הרבה יותר תומכים שלהן והרבה פחות תומכים של המפלגה של מודי. קומאר מכחיש את הטענות הללו, ובוועדת הבחירות מדגישים כי כל בעל זכות הצבעה ששמו הוסר בטעות יכול להירשם מחדש. מנהיגי המחאה דורשים מצדם להדיח אותו מתפקידו, לפתוח בבדיקה עצמאית שתבדוק את האופן שבו נעשה העדכון ולשחזר מיידית את הרשימה הישנה לקראת בחירות חשובות שצפויות בשנה הבאה במדינת המחוז המאוכלסת ביותר של הודו אוטר פראדאש וכן במדינת הבית של מודי גוג'ראט.
להפגנה שתוכננה להיערך היום במתחם ג'נטאר מנטאר במרכז דלהי, שם גם נערכו ההפגנות הקודמות של תנועת "המקקים" ביולי, קדמו כמה הפגנות נוספות השבוע בבירה, שבהן נעצרו כמה מבכירי האופוזיציה, בהם רהול גנדי שעומד בראש מפלגת האופוזיציה הגדולה ביותר "הקונגרס הלאומי". המשטרה הודיעה מראש כי תאסור את קיומה של המחאה היום בג'נטאר מנטאר, בטענה שהבקשה לקיומה הוגשה מאוחר מדי, והגישה לאזור נחסמה ובוצרה. מחסומים ורכבי משטרה שצוידו במשגרי גז מדמיע הוצבו בכבישים ובנקודות מרכזיות בעיר שבה 20 מיליון תושבים, ועשרות תחנות מטרו נסגרו. שוטרים עלו לאוטובוסים בניסיון לחפש אחר מפגינים, וגם הגישה לאינטרנט בעיר שובשה.
בתמונות שהגיעו מדלהי נראים שוטרים שרודפים אחרי מפגינים ברחובות, וגוררים אותם לרכבי משטרה שהעבירו אותם למרכזי כליאה זמניים. "תחי המהפכה!", צעקו כמה מפגינים בזמן שהשוטרים רדפו אחריהם. אחד המוחים אמר לצוות של רויטרס, בעודו נגרר על ידי שוטרים: "זו הפרה של זכות העם (להפגין – ynet), והמדינה לא תסבול את זה יותר!". כאמור גם מנהיגי תנועת "המקקים" נעצרו בדרכם להפגנה, וזו מסרה לאחר מכן כי אין בכוונתה להיכנע: "אנחנו נמשיך בהפגנות שלנו מחר, וביום שאחר כך, עד שגיאנש קומאר יתפטר. אנחנו נהיה ברחובות".
גם בכירי האופוזיציה מתגייסים, ויו"ר מפלגת הקונגרס גנדי קרא היום אחרי הדיכוי הנרחב לצעירי הודו להמשיך להפגין. את מודי הוא האשים ב"פחדנות", ובפנייה ישירה אליו אמר: "אדון מודי, עשה מה שאתה רוצה. גייס את כל המשטרה: 10,000, 20,000, 50,000, כמה שאתה רוצה. תעצור את כל המנהיגים. תעצור את כל הצעירים. אנחנו מקיפים אותך, אנחנו לא ניסוג". מחוקק נוסף מהאופוזיציה, ג'ון בריטאס, הביע בשיחה עם סוכנות הידיעות AP תדהמה מצעדי האבטחה הנוקשים שננקטו בדלהי: "האם יש דמוקרטיה במדינה שלנו? מצור מוחלט על העיר. אזרחים שמגורשים". בהמשך, כך לפי AP, גם בריטאס עוכב על ידי המשטרה.
דובר מפלגת BJP של מודי, סמביט פטרה, האשים מנגד שבמחאה ישנם "אלמנטים אנרכיסטיים". "המופע הכושל שלהם נחל כישלון מוחלט", הוא אמר. מסר דומה השמיע אחר הצהריים מחוקק ממפלגת השלטון, ראווי שאנקאר פרסאד: "הדמוקרטיה ההודית מחצה את האנרכיה. המדינה תנוהל על ידי הפרלמנט ולא מהרחובות".