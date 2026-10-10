המשטרה בניו דלהי, בירת

הודו

, עצרה היום (שבת) אלפי מפגינים כדי לסכל את קיומה של הפגנה ענקית שתוכננה שם נגד יו"ר ועדת הבחירות במדינה המאוכלסת ביותר בעולם, המואשם כי "טיהר" את רשימות הבוחרים באופן שהעניק יתרון למפלגת השלטון הלאומנית של ראש הממשלה

נרנדרה מודי

. המחאה מובלת על ידי

תנועת "המקקים"