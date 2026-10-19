התמונות הקשות מצרפת וההלם מרף האלימות במדינה הצליחו ביממה האחרונה להסיט מעט את תשומת הלב מתמונות לא פחות קשות מעוד עיר מרכזית אירופית, מילאנו. ביום שבת ובראשון התפרעו אלפים צעירים במרכז העיר, התעמתו קשות מול שוטרים שהיו במיעוט מספרי משמעותי, השליכו בלוקים, אבנים והשחיתו רכוש ובזזו והרסו אינספור חנויות יוקרה במרכז העיר.

באיטליה שרר אתמול (ראשןן) הלם רב מתמונות ההרס הקשים ובעיקר מהאלימות הקיצונית וההשתוללות של המתפרעים. כוחות המשטרה נאלצו לירות גז מדמיע והפעילו מכת"זיות כדי לנסות ולהשתלט על המהומה אל מול מאות רבים של רעולי פנים. בין החנויות המפורסמות שנבזזו לחלוטין, חנות הדגל של דקטלון וחנות הסלולר של וודפון, כמו גם אחת מחנויות הספרים המפורסמות במדינה, "פלטרינלי".

גלריה המהומות ביום שבת מול קתדרלת מילאנו. גם שם חנויות יוקרה נבזזו ( צילום: Piero CRUCIATTI / AFP )

( צילום: Piero CRUCIATTI / AFP )

( צילום: Piero CRUCIATTI / AFP )

משטרת איטליה הודיעה היום כי עצרה אתמול 271 צעירים שלקחו חלק בהתפרעויות באותו יום. עשרות שוטרים נפצעו. עימותים דומים לאלה של מילאנו התרחשו גם בערים בולוניה, ברשיה, ברגמו וטורינו, כולן בצפון איטליה, עם עשרות עצורים. אבל המראות במילאנו הם אלה שהותירו רבים במדינה זועמים וכועסים, ובעיקר מבולבלים, שכן רף האלימות הדהים את הרשויות ואת המערכת הפוליטית.

שיעור עצום מבין העצורים, כך דיווחו כלי התקשורת במדינה, למעשה כמעט 80%, היו קטינים. למעשה 32 עצורים הובאו להארכת מעצר, וביניהם 23 קטינים ו-13 בעלי אזרחות זרה. לפי "קוריירה דלה סרה", מבין הצעירים שנתפסו היו מספר בלתי נתפס של ילדים ממש, בגילאים 11 עד 14. לפי הדיווחים ועדויות המשטרה, במהומות השתתפו גם פעילי שמאל רדיקלים וסטודנטים, שהשתתפו בביזה ובעימותים, אולם רבים מהם, כשרף האלימות החל לעלות, הצליחו להימלט. מי שנתפסו היו לרוב ילדים שזרמו לעיר מהפרברים של מילאנו. חלק גדול מהם בעלי רקע הגירתי, רבים מצפון אפריקה, מזרח אירופה ועוד. חלקם איטלקים מלידה, אבל ילדים של משפחות מהגרים שחלקן נמצאות כבר עשרות שנים באיטליה.

ההורים המהגרים שהתאקלמו: "אני מתבייש"

ב"קוריירה" תיארו היום מראות מדהימים של הורים מבוישים, חלקם נמצאים באיטליה שנים רבות והתאקלמו היטב, אחרים שיודעים בקושי את השפה, עומדים בדמעות ובבושה בכניסה לתחנת המשטרה המרכזית של מילאנו, ממתינים לשחרור בניהם העצורים. "אם הילד שלי השתתף במהומות האלה, אעניש אותו קשות", צוטט אבא אחד. "אני שובר את הגב שלי כל יום כדי להתפרנס, ואני מתבייש. אם הבן שלי עשה מה שטוענים, הוא ישלם על זה ביוקר. אני מאוכזב קשות ממנו", צוטט אבא אחר, ממוצא תוניסאי. "איפה הייתה? מה עשית? אני אקרע אותך!", צוטט אבא אחר שהגיע לאסוף את בנו שנעצר. "הייתי שמח אם היו שוברים לך את הראש! אני אשבור לך את הראש!", הטיח אבא אחד עם דמעות בעיניים בבנו אחרי ששוחרר ממעצר.

גם דגל פלסטין הונף במהומות במילאנו ( צילום: REUTERS/Michele Lapini )

( צילום: Piero CRUCIATTI / AFP )

( צילום: Piero CRUCIATTI / AFP )

באיטליה סיפרו כי רבים מאוד מבני הנוער האלה זרמו אל מרכז העיר מילאנו אחרי שהחלו לראות את תחילת ההפגנות שהתפתחו ביום שבת, שתוכננו בכלל להיות סביב יוקר המחיה. הם ראו את התמונות באינסטגרם, בטיק-טוק, והחלו לזרום לעיר מהעיירות והערים שמסביב למילאנו. רבים מבני הנוער האלה, או הילדים האלה, משתייכים לכנופיות ה"מרנזה". ה"מרנזה", הכינוי האיטלקי לכנופיות של בני נוער וילדים שמסתובבים בקבוצות, לרוב עם לבוש מסוגנן, אבל לרוב עם גישה אגרסיבית ו"אנטי-ממסדית", הפכו לתופעה של ממש בשנים האחרונות ברחבי איטליה, ובעיקר באזור מילאנו, כאשר הם הפכו לחלק משמעותי מבעיית האלימות והפשיעה בעיר, מה שמלבה גם את הסנטימנט הגזעני, שכן רבים מהם הם בני הדור השני והשלישי למהגרים, מרקע ערבי או מזרח אירופי לרוב.

בן 10 רעול פנים, עם אלה וקורקינט גנוב

כך גם רבים מהילדים שנעצרו אתמול ובשבת. בתקשורת האיטלקית דיברו עם חלקם, ואלה סיפרו כי החליטו להצטרף ל"לחגיגה", ולעלות את הכול כסרטונים לטיק-טוק והתגאו ממש בביזה ובהתנגשויות עם השוטרים. רבים מהורי העצורים סיפרו כי גילו כי ילדיהם נסעו למילאנו להשתתף במהומות רק בדיעבד, אחרי שנעצרו. זוג הורים סיפר כי שמעו כי הילד לא הגיע לבית הספר ואז גילו כי נעצר. אחרים עקבו אחריו באפליקציה וגילו כי הוא נמצא בתחנת משטרה. הגיל הצעיר של המתפרעים מכה בהלם רבים באיטליה ועיתונאים שסיקרו את המהומות תיעדו גם ילדים בני 10 ו-11, רעולי פנים, על אופניים חשמליים או קורקינטים וקסדות גנובות, עם אלות וחפצים מברזיל בידיים, כשהם מובילים חבורות של נערים להתנגשות מול שוטרים או להסתערות על חנויות ובזיזתם, כשתוך כדי הם עוצרים כדי לעלות את הכול לרשתות.

הורי הילדים שנעצרו במהומות מחכים להם מחוץ לתחנת המשטרה במילאנו. "אני אשבור לך את הראש!" ( צילום: קוריירה דלה סרה )

באיטליה דיווח היום כי המשטרה זיהתה כי גם פעילים מהשמאל הרדיקלי המאורגן, מהמרכזים הקהילתיים הסוציאלים של מילאנו, השתתפו בהפגנות, אולם רבים מהם בחרו להסתלק כשהמשטרה החלה להפעיל אלימות כדי לפזר את המהומות ולהשתלט על האירוע. באיטליה, כך דווח, עדיין לא מצליחים להבין מי עומד מאחורי המהומות, מי ארגן, אם בכלל, את ההתקהלויות.

"איטליה בכיכרות", היה האשטאג אחד שהופץ מאוד ברשתות וקרא לאיטלקים להצטרף להפגנות, בדומה למתרחש בצרפת. אבל הרשויות עדיין לא מזהות ארגון או אדם שעומד מאחורי האירוע. נבדקת גם האפשרות כי מאחורי ההסתה לאלימות ולהתקהלות עומד גוף זר, חשד שעולה תמיד בשנים האחרונות באירופה כשיש אלימות אנטי-ממסדית. אבל עד כה לא הצליחו באיטליה לבסס חשד כזה, ומעריכים כי בלב ההחלטה של צעירים רבים שהתפרעו במילאנו, היה פשוט הרצון להוציא עצבים, "לשבור דברים", ו"להרוס דברים".

ראש הממשלה מלוני. מבטיחה להיאבק בכנופיות ה"מרנזה" ( צילום: Alberto PIZZOLI / AFP )