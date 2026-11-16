מחקר בינלאומי חדש קבע כי זריקת ההרזיה וויגובי (סמגלוטייד) עשויה להציע אפשרות טיפולית חדשה גם לילדים צעירים עם השמנה קשה. המחקר, שבו השתתפו 167 ילדים בני 6 עד 11, בהם 16 מישראל, מצא כי טיפול שבועי בתרופה הוביל לירידה משמעותית במדד מסת הגוף (BMI). בניתוח שבחן את יעילות התרופה בהנחה של התמדה בטיפול, כמעט 80% מהילדים השיגו ירידה של 10% לפחות במדד מסת הגוף, לעומת אף ילד בקבוצת הפלצבו. בנוסף, כ-40% מהילדים שטופלו בתרופה כבר לא עמדו בהגדרה של השמנה בתום 68 שבועות. בישראל השתתפו במחקר שלושה מרכזים רפואיים: שניידר, ש-מיר ורמב"ם. בשנה שעברה נכנסה וויגובי לסל התרופות בישראל לטיפול בבני נוער בגילי 18-12, בכפוף לקריטריונים רפואיים.