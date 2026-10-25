נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס הודיע בצהריים (יום ראשון) לנשיא בית המשפט העליון המכהן, יצחק עמית, על פרישתו מתפקיד ראש ועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות בשל מצבו הרפואי.
לפי ההודעה, גרוניס הודיע כי "בשל נסיבות רפואיות לא יוכל להשתתף בדיוני ועדת החקירה הממלכתית לעניין כלי השיט בחודשים הקרובים, וכי מאחר שדחיית הדיונים תפגע בעבודת הוועדה - הוא מבקש לסיים את תפקידו ושימונה יושב ראש אחר במקומו".
לאור זאת, עמית מינה ליו"ר את חבר הוועדה' שופט בית המשפט העליון בדימוס צבי זילברטל. נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד לשעבר, השופטת רות לורך, מונתה לחברה בוועדה. הרכב יתר חברי הוועדה יעמוד על כנו: פרופ' קרנית פלוג, מר גדעון פרנק ותא"ל פרופ' יעקב בורטמן.
נשיא העליון עמית מסר: "אני מבקש להביע הערכה עמוקה לנשיא (לשעבר) אשר גרוניס על עבודתו המסורה והמקצועית ועל תרומתו החשובה להובלת עבודת הוועדה מאז הקמתה ועד היום, ומאחל לו בריאות איתנה. אני מודה לשופט בית המשפט העליון (בדימוס), צבי זילברטל, על נכונותו לקבל על עצמו את תפקיד יושב הראש, ולשופטת רות לורך על נכונותה להצטרף כחברה בוועדה. אני סמוך ובטוח כי הוועדה תמשיך במלאכתה במקצועיות, בעצמאות וביסודיות, ומאחל לחבריה הצלחה בהשלמת המשימה".
ועדת החקירה הממלכתית לעניין כלי השיט הוקמה בינואר 2022, בתקופת ממשלת בנט-לפיד, במטרה לבחון את תהליכי קבלת ההחלטות בדרג המדיני והמקצועי בנוגע לרכש צוללות וספינות מלחמה מגרמניה בשנים 2009–2016. בניגוד להליך הפלילי בתיק 3000, העוסק בחשדות לשחיתות סביב עסקאות הרכש, הוועדה בוחנת את אופן קבלת ההחלטות וההתנהלות של הדרגים הבכירים, ואינה עוסקת באחריותם הפלילית של הנאשמים בפרשה.
ביוני 2024 שלחה הוועדה מכתבי אזהרה לחמישה בכירים: ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון לשעבר משה (בוגי) יעלון, ראש המל"ל לשעבר יוסי כהן, מפקד חיל הים לשעבר רם רוטברג ועובד המל"ל לשעבר אבנר שמחוני. בממצאיה הראשוניים הצביעה הוועדה על שיבושים חמורים בתהליכי קבלת ההחלטות, שלדבריה יצרו סיכון לביטחון המדינה ופגעו ביחסי החוץ ובאינטרסים הכלכליים שלה. בין היתר, נטען כי נתניהו קידם מהלכים לרכישת צוללות ללא עבודת מטה מקצועית מספקת, וכי החלטות רגישות בנוגע למכירת צוללות גרמניות למצרים התקבלו מבלי לשתף את כלל הגורמים הביטחוניים הרלוונטיים. מדובר בממצאים שאינם סופיים, ולמוזהרים ניתנה האפשרות להגיב עליהם.
פרישתו של גרוניס מגיעה בעיתוי משמעותי במיוחד מבחינת עבודת הוועדה. ביום ראשון הבא, 1 בנובמבר, צפוי להיפתח שלב שמיעת העדויות במסגרת בירור האזהרות האישיות. בין המוזמנים להעיד בחודשים נובמבר ודצמבר נמצאים גם הרמטכ"ל אייל זמיר והנשיא לשעבר ראובן ריבלין, שלא נמנים עם חמשת המוזהרים. ראש הממשלה נתניהו צפוי למסור את עדותו ב-7 בדצמבר. הדיונים צפויים להתקיים בדלתיים סגורות, ולאחר השלמת השלב הזה אמורה הוועדה לגבש את הדוח הסופי שלה.
עבודת הוועדה לוותה לאורך הדרך גם במאבקים משפטיים. בין היתר, בג"ץ הורה בעבר על עצירת פעילותה בעקבות עתירות שהגישו המוזהרים והנאשמים בתיק 3000, שטענו כי שמיעת עדויות במקביל להליך הפלילי עלולה לפגוע בניהול המשפט. למרות המחלוקות והעיכובים, הוועדה המשיכה בהליכי בירור הממצאים, ופרסמה בספטמבר 2025 פירוט נוסף של האזהרות נגד הבכירים המעורבים בפרשה.