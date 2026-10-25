לפי ההודעה, גרוניס הודיע כי "בשל נסיבות רפואיות לא יוכל להשתתף בדיוני ועדת החקירה הממלכתית לעניין כלי השיט בחודשים הקרובים, וכי מאחר שדחיית הדיונים תפגע בעבודת הוועדה - הוא מבקש לסיים את תפקידו ושימונה יושב ראש אחר במקומו".

לפי ההודעה, גרוניס הודיע כי "בשל נסיבות רפואיות לא יוכל להשתתף בדיוני ועדת החקירה הממלכתית לעניין כלי השיט בחודשים הקרובים, וכי מאחר שדחיית הדיונים תפגע בעבודת הוועדה - הוא מבקש לסיים את תפקידו ושימונה יושב ראש אחר במקומו".

לפי ההודעה, גרוניס הודיע כי "בשל נסיבות רפואיות לא יוכל להשתתף בדיוני ועדת החקירה הממלכתית לעניין כלי השיט בחודשים הקרובים, וכי מאחר שדחיית הדיונים תפגע בעבודת הוועדה - הוא מבקש לסיים את תפקידו ושימונה יושב ראש אחר במקומו".