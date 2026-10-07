תא"ל במיל' דדי שמחי , אביו של גיא שמחי ז"ל שנפל בקרב בבוקר 7 באוקטובר, כתב הבוקר (רביעי) לבנו ב עמוד הנרצחים והנופלים המיוחד של ynet - במלאת שלוש שנים לנפילתו. "גיא, 4.10.2023, אזכרה שלישית ילד שלנו, גיבור שלנו, אריה שלי! איך נפלו גיבורים? איך עברו שלוש שנים ולא חזרת? 'הרי בגלבוע אל טל ואל מטר עליכם', זה לא עובד – הטל ממשיך לרדת והממטרים תיכף מגיעים, הארץ והחיים ממשיכים לנוע, ואתה לא חוזר", כתב האב דדי לבנו.

גלריה "מי לא מכיר את גיא והאומץ שלו?". סמ"ר גיא שמחי ז"ל ( קרדיט: דובר צה"ל )

"לא יודע איך להסביר זאת, אתה תמיד כאן, אצל כולם", המשיך דדי שמחי. "בזיכרון מצחיק, שיר, משפט שאמרת, סרטון שהשארת - כל הזמן. מה גיא היה אומר? מה גיא היה עושה? אתה עדיין נוגע בכולנו, משפיע על מעשינו. נשמע קצת משונה לדבר אליך בגוף ראשון, לא מתאים לי ובטוח שלא מתאים גם לך, להאמין שזה אפשרי או הגיוני, אך הנשמה שלי מאמינה ופועלת אחרת, הראש לא משתלט עליה ברגעים שכאלו, והחלטתי לא להילחם בה".

"תדע, השפעת על עם שלם, על לוחמים רבים בסיפור הגבורה שלך. שבוע שעבר ישב לידי בטיסה חזרה ארצה עלם צעיר שראה את סמל הסיירת על הנייד שלי. שאל אותי, 'אתה מהסיירת?'. עניתי שלא, אבל הבן שלי היה שם. העלם הצעיר סיפר לי שהוא חייל בודד מקנדה ושירת בסיירת מאוגוסט 23' עד אוגוסט 26', ואז הוא שואל 'מי היה הבן שלך?', והראיתי לו את התמונה שלך. והוא פתאום חצי נעמד ואומר לי 'ואוו, גיא שמחי! אתה אבא של גיא שמחי?'. מי לא מכיר את גיא שמחי והאומץ שלו?".

האב השכול הוסיף: "אני חושב לעצמי שמ-7 באוקטובר השתנו לכולנו החיים, השתנתה המדינה והשתנו הפרופורציות בחשיבה. לי השתנה גם התואר, מאז אני בעיקר אבא של גיא, אבא של הגיבור ההוא, אבא של החתיך ההוא עם החיוך. ואנוכי מקבל את השינוי בעצב רב אך גם בגאווה עצומה. שלוש שנים, והמשא לא קטן, הוא גדל ומקבל זוויות נוספות. תומר ושרון, אלון ומעיין התחתנו, הקמנו את מכינת 'קול גיא' יחד עם 'השומר החדש', מחזור אוגוסט 86' בסיירת כבר התגייס, והמדינה שלנו עדיין נלחמת בחוץ ולצערי גם בפנים".

דדי שמחי לבנו: "מבטיחים לך שנמשיך קדימה כפי שכתבת ואמרת". ארכיון ( צילום: דוברות עיריית באר שבע )

שמחי, שהיה נציב כבאות והצלה, המשיך לכתוב לבנו: "נראה לי שחשוב לדבר גם אל מי שנמצא כאן מסביבך. אסור לנו לאפשר מצב שבו נפילתך ונפילתם של הבנים והבנות שאיתך תהיה לשווא. מדינת ישראל חייבת להמשיך ולשנות את המזרח התיכון, להבהיר לכל אויבינו שהם שילמו וישלמו מחיר כבד מאוד, עוד דורות רבים, על הטבח הזוועתי שהם ביצעו ב-7 באוקטובר. אין לי ספק שבנות הפלישתים לא שמחות ובנות הערלים לא עולזות. זוהי חובתנו המוסרית והקדושה, כלפי החיים ואלו שאינם בחיים, לייצר מצב ביטחוני טוב יותר ומגן יותר לשנים ארוכות, בכל גבולותינו".

"אנו בכיוון הנכון ויש להמשיך בעוז ובנחישות, אך גם בחוכמה ובצניעות", הוסיף. "אומרים שאלוהים לוקח אליו את כל הטובים – מתברר שזה נכון. זה לא מנחם כלל, אך הידיעה שאתה למעלה עם חבר'ה מצוינים כמוך, הופכת את הייאוש ליותר נוח כמו שאומר השיר. רק כאן בגדרה בחלקה הקטנה והביתית הזו יחד איתך, יש חבורה מדהימה של לוחמים מליאון הוותיק, ליאב, עידו, גיא כרמיאל, טלפש, יניב ויוחאי, וכמובן קים, תהילה, רז, תומר, אביעד, והדר. קהילה קטנה מחבקת ותומכת, עם אובדן ענק. ילד שלנו, אריה שלנו, 'מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יהונתן לא נשוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם'".