עסקת סמים שהשתבשה הפכה למסע אלימות הכולל דריסה, תקיפה אלימה עם גרזן ואלות וכן ניסיונות לשבש את החקירה - והסתיימה בכתב אישום נגד חמישה תושבי קריית שמונה וקצרין. על פי המשטרה, שניים מהחשודים, בני 20, הגיעו לבצע עסקת סמים בקרייית שמונה, אך "הלקוח", תושב העיר בן 59 לו היה חוב קודם, לא יכול היה לשלם באופן מלא גם הפעם.

עסקת סמים שהשתבשה הפכה למסע אלימות הכולל דריסה, תקיפה אלימה עם גרזן ואלות וכן ניסיונות לשבש את החקירה - והסתיימה בכתב אישום נגד חמישה תושבי קריית שמונה וקצרין. על פי המשטרה, שניים מהחשודים, בני 20, הגיעו לבצע עסקת סמים בקרייית שמונה, אך "הלקוח", תושב העיר בן 59 לו היה חוב קודם, לא יכול היה לשלם באופן מלא גם הפעם.

עסקת סמים שהשתבשה הפכה למסע אלימות הכולל דריסה, תקיפה אלימה עם גרזן ואלות וכן ניסיונות לשבש את החקירה - והסתיימה בכתב אישום נגד חמישה תושבי קריית שמונה וקצרין. על פי המשטרה, שניים מהחשודים, בני 20, הגיעו לבצע עסקת סמים בקרייית שמונה, אך "הלקוח", תושב העיר בן 59 לו היה חוב קודם, לא יכול היה לשלם באופן מלא גם הפעם.