עסקת סמים שהשתבשה הפכה למסע אלימות הכולל דריסה, תקיפה אלימה עם גרזן ואלות וכן ניסיונות לשבש את החקירה - והסתיימה בכתב אישום נגד חמישה תושבי קריית שמונה וקצרין. על פי המשטרה, שניים מהחשודים, בני 20, הגיעו לבצע עסקת סמים בקרייית שמונה, אך "הלקוח", תושב העיר בן 59 לו היה חוב קודם, לא יכול היה לשלם באופן מלא גם הפעם.
השניים יצאו מביתו של הלקוח, נפגשו עם חשוד נוסף, בן 20, ועשו את דרכם ברכב שוב לביתו של הקורבן. בדרך, הם ראו את אחיו וחבר של הלקוח הולכים ברחוב, הנהג האיץ לעברם, פגע באחד מהם ופצע אותו באורח קל. לאחר מכן הגיעו לבית הקורבן, תקפו אותו באמצעות גרזן ואלה - ופצעו אותו באורח קשה. החשוד הרביעי, בן 70, הגיע לזירת הפשע וסייע לשלושת הצעירים לברוח.
בהמשך, במטרה לשבש את החקירה, הגיע לתחנת המשטרה צעיר נוסף, בן 22, שמסר גרסה לפיה הוא היה זה שנהג ברכב. בהמשך החקירה התברר, כי התוקפים אף ניסו לשכנעו למסור גרסה שלפיה חשודים שאינו מכיר תקפו אותו לכן ברח ו"הם" אלה שביצעו את התקיפה החמורה.
חמשת הנאשמים נעצרו במקומות שונים ברחבי הארץ. פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט בנצרת כתבי אישום המייחסים עבירות של חבלה בכוונה מחמירה, סחר ואספקת סמים, סיוע לחבלה בכוונה מחמירה, הדחה בחקירה, שיבוש מהלכי משפט, איומים והחזקת סמים שלא לצריכה עצמית.