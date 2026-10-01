מזג אוויר קיצוני באירופה, בשבוע שבו ישראלים רבים נמצאים בחו"ל - ובארץ סיכוי לגשם גם מחר: כמויות המשקעים הגבוהות ביותר ביומיים האחרונים בישראל ירדו בצפון רמת הגולן (10 מ״מ בבוקעתה) ושבעה מ"מ בכרמל (בנחל מערות). מחר (שישי), בחצי הראשון של היום, קיים סיכוי לירידת גשמים משמעותיים בצפון, בדגש על הגליל המערבי והעליון, וכן בחוף הכרמל. כ-10 עד 20 מ"מ צפויים לרדת באותן שעות.
במרכז הארץ ובדרום תחול מחר עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה. בשבת עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, וביום ראשון תימשך מגמת ההתחממות. ביום שני, עם זאת, צפויה ירידה קלה במידות החום ובשירות המטאורולוגי עדכנו כי ביום שלישי ייתכן שהגשמים יחזרו, הפעם לדרום.
במקביל, מזג אוויר קיצוני פוקד אזורים שונים באגן הים התיכון בימים אלה. לצד טמפרטורות גבוהות באופן חריג במערב היבשת (יותר מ-30 מעלות בספרד וצרפת בתחילת אוקטובר), באותן מדינות ובאזורים נוספים יורדים גשמים עזים אשר גורמים לשיטפונות והצפות.
בברצלונה נרשמו הצפות קשות לאחר שירדו בעיר 106 מ"מ תוך יממה, כאשר 90 מ"מ מהם ירדו תוך חצי שעה בלבד. בכרתים, אחד היעדים הפופולריים ביותר של הישראלים בסוכות, צפויים ביממות הקרובות כ-250 עד 300 מ"מ באזורי החוף עם סכנת הצפות.
גם דרום צרפת פוקד בימים אלה אירוע גשם, שבמהלכו צפויים לרדת יותר מ-500 מ"מ גשם תוך יומיים בלבד. בכפר פומאס שבצרפת נפצעו 39 איש ונגרם נזק ליותר מ-300 בתים, בעקבות סופת טורנדו. "חצי מהכפר הרוס", אמר אחד התושבים. שיטפונות פקדו גם יעד פופולרי אחר בחג, תאילנד - שם הוצפו רחובות בבירה בנגקוק בימים האחרונים.