מזג אוויר קיצוני באירופה, בשבוע שבו ישראלים רבים נמצאים בחו"ל - ובארץ סיכוי לגשם גם מחר: כמויות המשקעים הגבוהות ביותר ביומיים האחרונים בישראל ירדו בצפון רמת הגולן (10 מ״מ בבוקעתה) ושבעה מ"מ בכרמל (בנחל מערות). מחר (שישי), בחצי הראשון של היום, קיים סיכוי לירידת גשמים משמעותיים בצפון, בדגש על הגליל המערבי והעליון, וכן בחוף הכרמל. כ-10 עד 20 מ"מ צפויים לרדת באותן שעות.

במרכז הארץ ובדרום תחול מחר עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה. בשבת עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, וביום ראשון תימשך מגמת ההתחממות. ביום שני, עם זאת, צפויה ירידה קלה במידות החום ובשירות המטאורולוגי עדכנו כי ביום שלישי ייתכן שהגשמים יחזרו, הפעם לדרום.

שיטפונות בבנגקוק, אתמול ( צילום: רויטרס )





גלריה הצפות בברצלונה ( צילום: Josep LAGO / AFP )

ברצלונה ( צילום: Josep LAGO / AFP )

גשם במונפליה שבצרפת ( צילום: AP Photo/Sakchai Lalit )

בנגקוק מתחת למים ( צילום: AP Photo/Sakchai Lalit )

( צילום: AP Photo/Sakchai Lalit )

במקביל, מזג אוויר קיצוני פוקד אזורים שונים באגן הים התיכון בימים אלה. לצד טמפרטורות גבוהות באופן חריג במערב היבשת (יותר מ-30 מעלות בספרד וצרפת בתחילת אוקטובר), באותן מדינות ובאזורים נוספים יורדים גשמים עזים אשר גורמים לשיטפונות והצפות.

בברצלונה נרשמו הצפות קשות לאחר שירדו בעיר 106 מ"מ תוך יממה, כאשר 90 מ"מ מהם ירדו תוך חצי שעה בלבד. בכרתים, אחד היעדים הפופולריים ביותר של הישראלים בסוכות, צפויים ביממות הקרובות כ-250 עד 300 מ"מ באזורי החוף עם סכנת הצפות.