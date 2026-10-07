העיר שאפילו רג'פ טאיפ ארדואן לא הצליח לכבוש בקלפי במשך שנים קיבלה היום (רביעי) ראש עיר ממפלגתו. ג'מיל טוגאי, ראש העיר איזמיר - העיר השלישית בגודלה ב טורקיה שבה מתגוררים כ-4.5 מיליון בני אדם, ואחד המעוזים הבולטים ביותר של האופוזיציה החילונית במדינה - הצטרף רשמית למפלגת השלטון AKP (מפלגת הצדק והפיתוח). נשיא טורקיה עצמו ענד לטוגאי את סיכת המפלגה בטקס באנקרה.

גלריה ארדואן וטוגאי בטקס באנקרה, היום ( צילום: Adem ALTAN / AFP )

המהלך נחשב להישג סמלי משמעותי עבור ארדואן. ה-AKP מעולם לא הצליחה לזכות בבחירות לראשות העיר איזמיר, שמזוהה במשך עשרות שנים עם המחנה החילוני והסוציאל-דמוקרטי. מאז 1999 עמדו בראשות העיר אנשי מפלגות המרכז-שמאל והשמאל. גם אחרי המעבר של טוגאי, עם זאת, מפלגת השלטון אינה שולטת במועצת העיר.

האירוניה הפוליטית גדולה במיוחד לנוכח הדרך שבה טוגאי עצמו התייחס בעבר לאפשרות שיעבור למפלגתו של ארדואן. באוגוסט 2025, כשנשאל על השמועות בנושא, הצהיר כי "אין אפילו סיכוי של אחד למיליון" שיעשה זאת, ואף אמר כי לראש עיר שנבחר מטעם מפלגה אחת אין זכות פשוט לעבור לאחרת.

כמה חודשים לאחר מכן, בינואר השנה, היה נחרץ אפילו יותר. בריאיון לאתר הטורקי T24 סיפר כי אמו אמרה לו שתתכחש אליו כבנה אם יצטרף ל-AKP, וכי אשתו אמרה שתתגרש ממנו. הוא גם הדגיש אז כי תפיסת עולמו אינה מתיישבת עם דרך ניהול המפלגה של ארדואן. אלא שהיום התמונה הייתה שונה לחלוטין, ובטקס במטה ה-AKP באנקרה קיבל ארדואן את טוגאי בחום ואמר כי "איזמיר שונה היום, נלהבת מאוד". באולם נשמעו קריאות "בכל מקום איזמיר, בכל מקום ארדואן". טוגאי מצדו שיבח את הנשיא וכינה אותו "מנהיג גדול", ואף חזר על אחת מאמירותיו המוכרות של ארדואן: "AKP היא מפלגתם של אלה שאין להם אף אחד".

ארדואן עונד לטוגאי את סיכת מפלגתו. מ"אין סיכוי של אחד למיליון" ל"מנהיג גדול" ( צילום: Adem ALTAN / AFP )

( צילום: Adem ALTAN / AFP )

( צילום: Adem ALTAN / AFP )

ההצהרות הישנות של טוגאי לא נעלמו מעיני תושבי איזמיר. קאדיר אוזטורק, תושב העיר בן 52, אמר ל-AFP בעקבות המעבר כי אילו היה אמו של ראש העיר, לא היה מסוגל "להראות את פניו בציבור", והוסיף כי לדעתו אשתו אכן צריכה להתגרש ממנו. התגובה משקפת את הכעס שעורר המהלך בעיר שמזוהה שנים עם המחנה החילוני והאופוזיציה לארדואן.

טוגאי הסביר את החלטתו בצורך לעבוד יחד עם השלטון המרכזי כדי לפתור את בעיותיה של איזמיר. לדבריו, הוא מאמין כי בעזרת "הניסיון של הנשיא ארדואן" והתמיכה של מפלגת השלטון ניתן יהיה "להעמיד את איזמיר על רגליה" ולבנות אותה מחדש. "אין לי ספק שבעזרת ההרמוניה ושיתוף הפעולה בין השלטון המקומי לממשלה המרכזית נוכל להשיג דברים טובים מאוד", אמר.

טוגאי נבחר לראשות העיר בבחירות המקומיות במרץ 2024 כמועמד מפלגת העם הרפובליקנית, CHP - מפלגתו של מייסד טורקיה המודרנית מוסטפא כמאל אטאטורק והיריבה המרכזית של ארדואן. הוא קיבל 48.97% מהקולות, לעומת 37.06% בלבד למועמד ה-AKP חמזה דאא, פער של יותר מ-314 אלף קולות. ביוני האחרון פרש טוגאי מה-CHP על רקע המשבר הפנימי והמשפטי החריף שפקד את המפלגה, ומאז כיהן כראש עיר עצמאי. בסוף ספטמבר נפגש עם ארדואן בארמון הנשיאות באנקרה, פגישה שהגבירה את ההערכות כי הוא מתכוון לחצות את הקווים. היום ההערכות הפכו למציאות.

דיוקן של מוסטפא כמאל אטאטורק, מייסד טורקיה המודרנית ומפלגת CHP. מתהפך בקברו? ( צילום: רויטרס )

באופוזיציה טוענים כי המעבר אינו יכול להיות מנותק מהלחץ שמפעילות הרשויות על ראשי ערים מהמחנה המתנגד לארדואן. גורמים שם טענו כי טוגאי היה נתון ל"איומים, סחיטה ולחצים". ארדואן דחה את הטענות, ואמר כי ראשי ערים ופוליטיקאים מצטרפים למפלגתו מפני שהם נותנים בה אמון.

הטענות הללו מגיעות על רקע גל נרחב של מעצרים ועריקות במחנה המתנגד לארדואן. לפי נתונים שפרסם היום אתר החדשות הטורקי העצמאי Diken, מאז ניצחון ה-CHP בבחירות המקומיות ב-2024 נעצרו שישה ראשי ערים מרכזיות מטעם ה-CHP ועוד 29 ראשי רשויות מקומיות ונפות. במקביל, לפי האתר הטורקי Medyascope,עוד לפני מעברו של טוגאי לפחות 17 ראשי ערים מהאופוזיציה כבר הצטרפו ל-AKP.

הפרשן הפוליטי ברק אסן אמר כי לדעתו מדובר בחלק מניסיון של ארדואן ומפלגת השלטון להפוך את תוצאות התבוסה שספגו בבחירות המקומיות ב-2024 , וטען כי חלק מראשי הערים שחצו את הקווים עשו זאת לא בעקבות שינוי אידיאולוגי - אלא "מתוך פחד". מדובר בפרשנות שאותה ממשלת ארדואן דוחה, והיא טוענת כי ההליכים נגד אנשי האופוזיציה הם משפטיים ולא פוליטיים.

אכרם אימאמאולו, ראש העיר איסטנבול לשעבר. כלוא וממתין למשפט ( צילום: REUTERS/Dilara Senkaya/File Photo )

מאז אותה תבוסה בבחירות, עשרות ראשי ערים ואנשי אופוזיציה נעצרו או נכלאו במסגרת חקירות שחיתות, ובהם ראש העיר איסטנבול אכרם אימאמאולו וראש העיר איזמיר לשעבר טונץ' סויר. האופוזיציה טוענת כי מדובר ברדיפה פוליטית שנועדה להחליש את יריביו של ארדואן, בעוד ממשלת טורקיה כאמור דוחה זאת וטוענת כי מערכת המשפט פועלת באופן עצמאי.