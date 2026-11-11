ופני מונה לתפקיד השגריר בהולנד לפני יותר משנה, ובריאיון הוזכר כי הוא זומן כבר פעמיים לשיחה אצל שר החוץ ההולנדי. בחודש מאי זה קרה בעקבות

עצירת המשט לעזה ו"סרטון ההשפלה"

, ובספטמבר אחרי שישראל שללה את המעמד הדיפלומטי של כמה מאנשי המשלחת ההולנדית ברמאללה, כתגובה

להחלטת הולנד לאסור ייבוא של סחורות מההתנחלויות