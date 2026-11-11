הוא כינה את דברי ראשי מפלגות הימין "בלתי מתקבלים על הדעת", ואמר שביהודה ושומרון "אלפי קיצונים, בריונים וטרוריסטים יהודים" - ובצעד חריג, זומן מיידית לבירור בארץ. שגריר ישראל בהולנד, צבי אבינר ופני, זומן הערב (רביעי) לארץ על ידי משרד החוץ, בנוגע לפרסומים אודות התבטאויותיו בתקשורת.
ופני התבטא בחריפות נגד השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' בריאיון לעיתון ההולנדי Algemeen Dagblad, שכותרתו הייתה "17 שאלות נוקבות לשגריר הישראלי". ופני צייץ ברשת X את אותו הריאיון.
הוא נשאל על "הקיצונים שלכם", וענה כי "גם אותם" יש לבעוט החוצה: "גם בקרבנו יש אנשים שהיינו מעדיפים שלא יהיו איתנו".
המראיין שאל אם "אתה כולל בזה גם את השרים הקיצונים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר? הראשון אמר שזה מוסרי להרעיב שני מיליון תושבי עזה. השני קרא להרוג כל לילה 30 עד 40 תושבי עזה. על כך ענה ופני: "בהחלט. הם אמרו דברים שאני מוצא נוראים ובלתי מקובלים. אני לא מרגיש שום צורך להגן עליהם".
"מה עם המתנחלים בגדה המערבית? הם משתמשים יותר ויותר באלימות נגד פלסטינים", נשאל ופני, וענה: "א כולם. גרים שם 300 אלף אנשים בהתנחלויות, ובהם כמה אלפי קיצונים. אלה חוליגנים וטרוריסטים יהודים, וכולם צריכים ללכת לכלא. אני חושב ש-80% מהישראלים מסכימים עם זה. האלימות הזאת חייבת להיפסק. אני לא רוצה להגן עליה, זה מתועב מה שהם עושים".
ופני מונה לתפקיד השגריר בהולנד לפני יותר משנה, ובריאיון הוזכר כי הוא זומן כבר פעמיים לשיחה אצל שר החוץ ההולנדי. בחודש מאי זה קרה בעקבות עצירת המשט לעזה ו"סרטון ההשפלה", ובספטמבר אחרי שישראל שללה את המעמד הדיפלומטי של כמה מאנשי המשלחת ההולנדית ברמאללה, כתגובה להחלטת הולנד לאסור ייבוא של סחורות מההתנחלויות.
הוא נשאל אם הוא מבין מדוע אנשים כועסים כשהם רואים את התמונות מעזה, וענה: "בוודאי שאני מבין את זה. התמונות האלה נוראות. אבל מצד שני, ואני יודע שלא ארכוש כך חברים: כך נראית מלחמה. זה לא רצח עם, לא טיהור אתני, אלא מלחמה אכזרית נגד ארגון טרור אכזרי. אילו יכולנו להימנע מהמלחמה הזאת, היינו עושים זאת. אנחנו לא התחלנו אותה, לא היו לנו תוכניות לפלוש לעזה".
"אם לא מתייחסים להקשר הזה, ורואים רק את ישראל כמי שהחליטה להשמיד את הפלסטינים יום אחרי 7 באוקטובר 2023, אני מבין את הכעס. אבל זה מתסכל מאוד, במיוחד משום שכל כך קשה להסביר את הדברים", הוסיף, וכשנשאל אם בעת שהוא רואה את מצבה של עזה כיום, הוא עדיין חושב שהמלחמה מוצדקת, ענה: "אני לא יודע. אני לא מומחה צבאי. גם בישראל מתנהל ויכוח על עצימות המלחמה. על דבר אחד מסכימים רוב האנשים: אפשר להביס את חמאס רק אם משמידים את מעוזיו. האם אני מרוצה מהתוצאה? לא, כמובן שלא. אבל חמאס הוא שבחר להפוך את כל רצועת עזה לכן שיגור של הרקטות שלו".