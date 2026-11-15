הפרקליטות עדכנה את ראש העיר פתח תקווה רמי גרינברג, מנכ"ל העירייה יניב בניטה ולשמונה חשודים נוספים כי פרקליט המדינה עמית איסמן שוקל להעמידם לדין, בין היתר בגין עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, זיוף ועבירות מס, כל אחד בהתאם לחלקו, וזאת בכפוף לשימוע שייערך להם. לפי החשד, במהלך מערכת הבחירות לראשות העיר בשנת 2018 קיבל גרינברג טובות הנאה המהוות שוחד בסכום של יותר ממיליון שקל, בין היתר באמצעות מימון מסע הבחירות שלו ע"י אנשי עסקים ומקורבים, ובהם גם המנכ"ל בניטה, שחשוד במתן שוחד לגרינברג. לפי החשד, טובות ההנאה ניתנו בתמורה לפעולות שגרינברג ביצע או התחייב לבצע במסגרת תפקידו הציבורי.