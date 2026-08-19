"במהלך הלילה האחרון פעלו שוטרים ממחוז צפון באבטחת עבודות בכבישי העיר טבריה. במסגרת העבודה ביצעו מחסום בכביש ואז הגיח רכב והם סימנו לו לעצור. הנהג זיהה את השוטרים וניסה להימלט בנסיעה לאחור והתנגש ברכב חונה, ואז המשיך בנסיעה קדימה, פגע בשוטרת ונמלט מהמקום, כששוטר ירה לעבר הרכב שלו מחשש שמדובר באירוע פח"ע", הסביר פקד רז ללוש, ראש משרד החקירות של משטרת טבריה.

"במהלך הלילה האחרון פעלו שוטרים ממחוז צפון באבטחת עבודות בכבישי העיר טבריה. במסגרת העבודה ביצעו מחסום בכביש ואז הגיח רכב והם סימנו לו לעצור. הנהג זיהה את השוטרים וניסה להימלט בנסיעה לאחור והתנגש ברכב חונה, ואז המשיך בנסיעה קדימה, פגע בשוטרת ונמלט מהמקום, כששוטר ירה לעבר הרכב שלו מחשש שמדובר באירוע פח"ע", הסביר פקד רז ללוש, ראש משרד החקירות של משטרת טבריה.

"במהלך הלילה האחרון פעלו שוטרים ממחוז צפון באבטחת עבודות בכבישי העיר טבריה. במסגרת העבודה ביצעו מחסום בכביש ואז הגיח רכב והם סימנו לו לעצור. הנהג זיהה את השוטרים וניסה להימלט בנסיעה לאחור והתנגש ברכב חונה, ואז המשיך בנסיעה קדימה, פגע בשוטרת ונמלט מהמקום, כששוטר ירה לעבר הרכב שלו מחשש שמדובר באירוע פח"ע", הסביר פקד רז ללוש, ראש משרד החקירות של משטרת טבריה.

ניידות פתחו בסריקות אחר הרכב שנמלט, ולאחר כמה דקות של סריקות הבחינו שוטרים בהמולה, התקרבו ומצאו את הרכב, שפגע בשוטרת. השוטרים איתרו ברכב נער, תושב יישוב בצפון, החשוד בנהיגה בו. בחקירתו סיפר שהיו איתו ברכב עוד נער ונערה.

ניידות פתחו בסריקות אחר הרכב שנמלט, ולאחר כמה דקות של סריקות הבחינו שוטרים בהמולה, התקרבו ומצאו את הרכב, שפגע בשוטרת. השוטרים איתרו ברכב נער, תושב יישוב בצפון, החשוד בנהיגה בו. בחקירתו סיפר שהיו איתו ברכב עוד נער ונערה.

ניידות פתחו בסריקות אחר הרכב שנמלט, ולאחר כמה דקות של סריקות הבחינו שוטרים בהמולה, התקרבו ומצאו את הרכב, שפגע בשוטרת. השוטרים איתרו ברכב נער, תושב יישוב בצפון, החשוד בנהיגה בו. בחקירתו סיפר שהיו איתו ברכב עוד נער ונערה.