חשד: נער בן 16, תלמיד כתה י', לקח עוד נערה ונער ל"סיור דאווין" בכבישי טבריה, נבהל ממחסום משטרתי אקראי, ניסה להימלט ופגע ברכב - ובהמשך דרס שוטרת. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו בבית משפט השלום בנצרת.
"במהלך הלילה האחרון פעלו שוטרים ממחוז צפון באבטחת עבודות בכבישי העיר טבריה. במסגרת העבודה ביצעו מחסום בכביש ואז הגיח רכב והם סימנו לו לעצור. הנהג זיהה את השוטרים וניסה להימלט בנסיעה לאחור והתנגש ברכב חונה, ואז המשיך בנסיעה קדימה, פגע בשוטרת ונמלט מהמקום, כששוטר ירה לעבר הרכב שלו מחשש שמדובר באירוע פח"ע", הסביר פקד רז ללוש, ראש משרד החקירות של משטרת טבריה.
ניידות פתחו בסריקות אחר הרכב שנמלט, ולאחר כמה דקות של סריקות הבחינו שוטרים בהמולה, התקרבו ומצאו את הרכב, שפגע בשוטרת. השוטרים איתרו ברכב נער, תושב יישוב בצפון, החשוד בנהיגה בו. בחקירתו סיפר שהיו איתו ברכב עוד נער ונערה.
"מדובר באירוע חמור שהיה עלול להסתיים באסון גם מבחינת הפגיעה בשוטרים, וגם בהיבט של הפגיעה בנער. ממה שאנו מבינים הנער לקח את הרכב של הוריו, למרות שאין לו רישיון נהיגה ומעולם לא הוציא רישיון. הוריו לא ידעו שהוא לקח את הרכב וגם לא נתנו לו אישור לכך, ויצא לנסיעת דאווין שרק בנס לא הסתיימה באסון", סיכם ללוש. השוטרת פונתה במצב קל למרכז הרפואי פוריה שבטבריה והנער נחקר במשטרת טבריה.
עו"ד עופר סבו, שמייצג את הנער מטעם הסניגוריה הציבורית, מסר בתגובה: "מדובר במְשׁוּבַת נערים של נער צעיר, תלמיד תיכון בצפון שכל עתידו לפניו. ראוי לטפל באירוע במישור הטיפולי ולא ענישתי, חבל לפגוע בעתידו של הנער הקטין".