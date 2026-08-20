המציאות בגבול הצפון ממשיכה להימצא בנקודת רתיחה מתוחה. בזמן שצה"ל מנסה מחד לקיים את המתווה ההסכמי והפיילוט המדיני, הכוחות בשטח ממשיכים במקביל לפעול בנחישות לטיהור המרחב בקו הצהוב. זאת, מתוך הבנה אסטרטגית ברורה שלפיה ככל שישראל ולבנון ממשיכות במימוש ההסכמות, כך ינסו איראן וחיזבאללה לחבל בהן ולערער את היציבות.

על רקע המציאות הביטחונית הנפיצה, גדוד הארטילריה 402 ("רשף") השלים השבוע תרגיל גדודי רחב היקף ברמת הגולן, תרגיל מורכב שלא בוצע כמותו מאז תחילת המלחמה. כבר בשבוע הקרוב ישוב הגדוד אל לב המשימה המבצעית בלבנון.

גלריה אימון התותחנים ברמת הגולן. "לקחו את הלוחמים לקצה היכולת" ( צילום: דובר צה"ל )

"קיבלתי גדוד שעבר שבוע לכידות אינטנסיבי ושרשרת אירועים מבצעיים מורכבת", העיד מח"ט 215, אלוף-משנה ר', שהגיע לפגוש את מפקדי הסוללות של הגדוד. "היה חשוב למג"ד לקיים את התרגיל הגדודי הזה למרות השנים שחלפו מאז האימון האחרון. ראיתי לוחמים שמגלים רעות עמוקה, ומפקדי סוללות שמובילים מלפנים בפיקוד נחוש כאילו הם עושים זאת עשרות שנים".

אל"מ ר' ציין את רמת המחויבות של אנשי הקבע, כמו מפקד שיצא לתרגיל ברגעים רגישים שבהם בתו מאושפזת בבית חולים. "זוהי התשתית האנושית שעליה נשען גדוד רשף", אמר. התרגיל, שנמשך מיום שני ועד לליל רביעי, דימה מתווה תמרון בזירה הצפונית וכלל תנועות ארוכות ביום ובלילה בצירים הרריים, פריסה בשטחים סבוכים ובנויים, ירי ארטילרי בקצבים גבוהים, מענים לוגיסטיים מורכבים וטיפול באירועי קצה של מקרים רבי-נפגעים.

עבור מג"ד 402, סא"ל פ', התרגיל היה לנקודת קצה מבצעית שנועדה להכין את הלוחמים לכל תרחיש קיצון. "אנחנו בעיצומו של שבוע מאתגר מאוד עבור הגדוד", שיתף. "התחלנו באימון מסגרות והתקדמנו לתרגיל גדודי עם השתנות מבצעית תכופה, תוך רצף מבצעי ללא מנוחה. התנועה היומית והלילית בתנאי שטח קשים, לצד צמצום טווחי הירי הארטילרי כדי להשמיד אויב בעומק, לקחו את הלוחמים לקצה היכולת".

"אימנו את האנשים כדי להגיע חכמים ומוכנים יותר לסבב הבא" ( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

למעשה, מדובר באירוע שאינו רגיל עבור לוחמי הגדוד. סוללות ארטילריה בדרך כלל מוצבות בקו הגבול ומשם מבצעות ירי עבור הכוחות המתמרנים בעומק השטח. אלא שהעמקת התמרון בלבנון, חציית נהר הליטני וההתייצבות בגבולות הקו הצהוב, ממש בפאתי נבטיה, גרמו לכך שלוחמי הגדוד חצו עם הסוללה את הגבול כדי להקטין את טווח הירי עם האויב.

אחת ההתמודדויות המרכזיות שעליהן הושם דגש בתרגיל היא איום רחפני הנפץ. לדברי סא"ל פ', הגדוד הפיק לקחים עמוקים מאירועי העבר, ובעיקר ממבצע "שאגת הארי" שבו ספג עשרות רבות של תקיפות רחפני נפץ: "איום הרחפנים דורש מאיתנו לפעול לפי תרגולות מדויקות, והיום אנחנו יודעים להתמודד איתו הרבה יותר טוב מאשר לפני כמה חודשים. פיתחנו טכניקות חדשות, ביצענו דילוגים תחת אש והגדוד הוכיח חוסן אדיר מול כמות הרחפנים גדולה".