לראשונה זה כמעט שלושה שבועות, ארצות הברית הודיעה כי השביתה כלי שיט במפרץ עומאן שניסה להפר את המצור הימי האמריקני על נמלי איראן - ופרסמה את תיעוד הפגיעה באוניית הסוחר, בסמוך למצר הורמוז.

תיעוד הפגיעה בספינת הסוחר ( צילום: CENTCOM )





בהודעת פיקוד המרכז של הצבא האמריקני (סנטקום) נכתב כי התקיפה אירעה אתמול, לאחר שאנשי הצוות ניסו להפר את המצור הימי האמריקני, למרות אזהרות חוזרות ונשנות - ואחרי שהאונייה יצאה מהנמל האיראני בנדר עבאס.

לפי ההודעה, כלי טיס צבאי אמריקני שיגר חימוש מדויק שפגע בירכתי האונייה המסחרית Pacific Archer. "כתוצאה מכך הושבתה בסופו של דבר מערכת ההנעה של האונייה. אנשי הצוות האזרחיים לא נפגעו", נכתב.

הפגיעה בספינת הסוחר ( צילום: CENTCOM )

הספינה אמנם הניפה את דגל פלאו - אבל היא בבעלות חברת סחר ימי סינית, וזה קורה שבוע בלבד אחרי ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסין .

לפני התיעוד האמריקני של רגע הפגיעה בספינה, פורסמו כמה הודעות איראניות, שבהן הם איימו ב"שבירת המצור". הבכיר האיראני מוחמד מוחבר אמר כי "לא נפתח את מצר הורמוז, ולא נאפשר את המשך המצור".