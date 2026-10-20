צפון קוריאה פרסמה היום (ג') תמונות חדשות של הרודן קים ג'ונג און, בעקבות שמועות שנפוצו ביומיים האחרונים, ולפיהן הוא מת מדימום מוחי. בתמונות, שלדברי פיונגיאנג צולמו אתמול, נראים השליט בן ה-42 ובתו בת ה-13 קים ג'ו אה, שלפי הערכות הוא מכשיר אותה כיורשת שלו, מסיירים באולם תצוגה של ביגוד והנעלה בבירה הצפון קוריאנית.
פרסום התמונות בא אחרי דיווחים שהופיעו אתמול בכמה צהובונים בולטים, ביניהם "הסאן" הבריטי, על כך שמתנגד משטר סיני טוען כי קים ג'ונג און לקה בדימום מוחי חמור ושקע בתרדמת. האיש, שיה וואנג'ון, שמכהן כיו"ר "המפלגה הדמוקרטית של סין" (תנועה שהוצאה אל מחוץ לחוק על-ידי השלטונות בסין) וגר בארה"ב, טען כי קים הובהל לבית החולים בבייג'ינג, ושם מת. אחר כך לדבריו הועברה גופתו בחשאי בחזרה לצפון קוריאה, והידיעה על מותו נשמרה בסוד. שיה לא צירף ראיות לאף אחת מטענותיו.
דיפלומטים ואנשי מודיעין דרום קוריאנים, שנחשבים בדרך כלל למי שמעודכנים טוב יותר מרוב העולם על המתחולל מאחורי הקלעים בפיונגיאנג, מסרו כי "לא שמעו דבר" התומך בטענות על מותו של קים. היו גם מי שציינו כי שיה כבר הפיץ לאחרונה שמועות לא מבוססות שלפיהן נשיא סין שי ג'ינפינג עבר אירוע מוחי בחודש שעבר, אחרי שבביקור בארה"ב נראה הנשיא הסיני אוחז בחוזקה בידה של רעייתו כשירד מהמטוס, כאילו הוא זקוק לתמיכה.
שעות אחרי הופעת הדיווחים על קים אתמול פרסמה כאמור סוכנות הידיעות הממלכתית של צפון קוריאה תמונות חדשות של הרודן ובתו. בתמונות נראה קים בוחן נעל ורודה, מתבונן בגלילי בד וממשש בד של מעיל נשים שהולבש על בובת ראווה. הסוכנות הצפון קוריאנית מסרה כי התמונות צולמו אתמול, אך מטבע הדברים הקביעה הזו לא אומתה על-ידי גורם עצמאי.
ב-BBC ציינו היום כי אף שאין דרך לדעת מתי בדיוק צולמו התמונות, יש סיבות נוספות להטיל ספק בטענה שקים חווה קריסה בריאותית כלשהי. ברשת הבריטית ציינו כי אם היה חווה התמוטטות כלשהי המצריכה פעולה רפואית דרמטית, סביר להניח שהיו מופיעים סימנים לכך מחוץ לגבולות צפון קוריאה: סין הייתה עשויה למשל להדק את האבטחה לאורך גבולה כדי להיערך לאי-יציבות אפשרית או לגלי פליטים מצפון קוריאה, והפעילות סביב נציגויות דיפלומטיות של פיונגיאנג בעולם הייתה עשויה אף היא להתגבר. ב-BBC ציינו גם כי עריקים צפון קוריאנים שברחו לדרום קוריאה מקבלים לעתים מידע על המתחולל במולדתם דרך רשתות לא רשמיות לאורך הגבול הסיני, וגם אליהם לא הגיע כל מידע חדש התומך בטענות. כל זה לא הפריע כמובן לשמועה שקים קרס להתפשט ברשתות החברתיות בעולם.
שמועות ודיווחים סנסציוניים על מצבו הבריאותי של שליט צפון קוריאה הם תופעה רבת-שנים, והיא נובעת בין השאר מהעובדה שהמדינה הקומוניסטית המסוגרת, שמחזיקה בנשק גרעיני, שולטת באופן הדוק במידע היוצא ממנה החוצה, ונמנעת מלהסגיר פרטים על מנהיגיה שהיא אינה רוצה שייוודעו. בשנת 2020 למשל נרשם גל שמועות קדחתני בנוגע לבריאותו של קים, אחרי שנעלם מעין הציבור ל-20 יום, ולא השתתף גם בטקס לציון יום הולדתו של סבו המנוח, השליט לשעבר קים איל סונג.
את השמועה הנוכחית על הרעה במצבו הבריאותי של קים ג'ונג און ליבתה הערכתה של סוכנות הביון של דרום קוריאה לאחרונה, שלפיה הרודן סובל מהשמנת יתר קיצונית ונמצא בסיכון למחלות לב אחרי ששוב עלה במשקל. לפי אחת ההערכות, הוא שוקל יותר מ-140 קילוגרם, ובנוסף לכך הוא גם ידוע כמעשן כבד. גם קים איל סונג ובנו קים ג'ונג איל, סבו ואביו של קים ג'ונג און, סבלו אף הם מהשמנת יתר והרבו לעשן, ושניהם מתו מהתקפי לב.