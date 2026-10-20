דיפלומטים ואנשי מודיעין דרום קוריאנים, שנחשבים בדרך כלל למי שמעודכנים טוב יותר מרוב העולם על המתחולל מאחורי הקלעים בפיונגיאנג, מסרו כי "לא שמעו דבר" התומך בטענות על מותו של קים. היו גם מי שציינו כי שיה כבר הפיץ לאחרונה שמועות לא מבוססות שלפיהן נשיא סין

שי ג'ינפינג