גבר כבן 70 נספה הלילה (בין חמישי לשישי) בשריפה שפרצה בבית ברחוב יאיר שטרן ברמלה. צוות מד"א איתר אותו עם סימני כוויות קשות, וקבע את מותו במקום. גבר נוסף כבן 42 נפצע באורח קל, והוא פונה לבית החולים שמיר-אסף הרופא בבאר יעקב.

גבר כבן 70 נספה הלילה (בין חמישי לשישי) בשריפה שפרצה בבית ברחוב יאיר שטרן ברמלה. צוות מד"א איתר אותו עם סימני כוויות קשות, וקבע את מותו במקום. גבר נוסף כבן 42 נפצע באורח קל, והוא פונה לבית החולים שמיר-אסף הרופא בבאר יעקב.

גבר כבן 70 נספה הלילה (בין חמישי לשישי) בשריפה שפרצה בבית ברחוב יאיר שטרן ברמלה. צוות מד"א איתר אותו עם סימני כוויות קשות, וקבע את מותו במקום. גבר נוסף כבן 42 נפצע באורח קל, והוא פונה לבית החולים שמיר-אסף הרופא בבאר יעקב.