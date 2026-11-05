גבר כבן 70 נספה הלילה (בין חמישי לשישי) בשריפה שפרצה בבית ברחוב יאיר שטרן ברמלה. צוות מד"א איתר אותו עם סימני כוויות קשות, וקבע את מותו במקום. גבר נוסף כבן 42 נפצע באורח קל, והוא פונה לבית החולים שמיר-אסף הרופא בבאר יעקב.
הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 1:04. פרמדיק ביחידת האופנועים של מד"א קלמן לויליכט וחובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א איתן שנור סיפרו כי "כשהגענו למקום הובילו אותנו לבית עם סימני שריפה בתוכו. בתוך הבית שכב גבר כשהוא ללא סימני חיים וסובל מכוויות נרחבות בכל חלקי גופו.
"ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום. צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי ופינו באמבולנס של מד"א לבית החולים גבר נוסף במצב קל".