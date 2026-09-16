חברת הכנסת לשעבר מטעם ישראל ביתנו אסתרינה טרטמן הלכה היום (רביעי) לעולמה בגיל 68. טרטמן כיהנה בכנסת בין השנים 2006 ל-2009 (כנסות 16 ו-17) והייתה במשך כחצי שנה יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה.
במהלך כהונתה בכנסת הציגה קו נוקשה ביחס לטרור הפלסטיני, קראה ש"לא להיכנע לו" והביעה תמיכה בתוכנית לחילופי שטחים ואוכלוסיות שקידם אז יו"ר מפלגתה אביגדור ליברמן. בפברואר 2007 אישרה סיעת ישראל ביתנו את מינויה לתפקיד שרת התיירות, אך היא נאלצה לוותר עליו לאחר שהצהירה כי יש ברשותה תואר שני, בעוד שזה לא היה המצב בפועל.
בשנת 2021 נחקרה טרטמן ברשות המסים בחשד להעלמת הכנסות בהיקף 185 אלף שקל מהשכרת דירות בשנים 2012-2008. התיק נסגר לאחר שהושת עליה כופר (קנס מוסכם) בסך 35 אלף שקל.
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ספד לה: "קיבלתי בצער רב את הבשורה על פטירתה בטרם עת של ח״כ לשעבר אסתרינה טרטמן ז״ל. אסתרינה הקדישה שנים רבות לעשייה ציבורית ולשירות מדינת ישראל, ופעלה במסירות ובנחישות. תנחומיי הכנים למשפחתה ולכל אוהביה בשעה קשה זו. יהי זכרה ברוך".
חברתה רחלי הורביץ ספדה לה: "בוקר הלכה לעולמה אסתרינה שלנו. חברתנו הקרובה, האהובה והיקרה כל כך. בשבועות האחרונים ראינו בכאב את דעיכתה, קיווינו, דאגנו וכאבנו איתה ועם משפחתה והבוקר נשארנו עם הידיעה הקשה ועם עצב גדול מאוד. אנחנו מחבקים בדמעות את משפחת טרטמן. אסתרינה הייתה חלק מחיינו וכך גם תישאר. בזיכרונות, ברגעים המשותפים, באהבה ובגעגוע".