במהלך כהונתה בכנסת הציגה קו נוקשה ביחס לטרור הפלסטיני, קראה ש"לא להיכנע לו" והביעה תמיכה בתוכנית לחילופי שטחים ואוכלוסיות שקידם אז יו"ר מפלגתה אביגדור ליברמן. בפברואר 2007 אישרה סיעת ישראל ביתנו את מינויה לתפקיד שרת התיירות, אך היא נאלצה לוותר עליו לאחר שהצהירה כי יש ברשותה תואר שני, בעוד שזה לא היה המצב בפועל.