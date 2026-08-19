יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה ליו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט להסיר קטעי וידאו שבהם נראים חיילים בפעילות מבצעית ותותח צה"לי מסרטון תעמולת בחירות. בסרטון מזכיר בנט, בין השאר, שחיילים נלחמים במשך חודשים ארוכים, בעוד חרדים משתמטים משירות צבאי. כשהוא מדבר על החיילים הנלחמים, נראים ברקע אותם קטעים. מפלגת הליכוד טענה שמדובר בשימוש בנכסי הציבור ובצה"ל בתעמולת בחירות, בניגוד לחוק. סולברג קבע, בין השאר, שהקטעים הנדונים מכילים נכסים של צה"ל, ומקשרים בין הצבא ופעילותו למסרי הסרטון, ואין מדובר בחלק שולי בסרטון.