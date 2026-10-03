שורד השבי שגיא דקל חן נשא דברים בתערוכה של מועצת אוקטובר לציון שלוש שנים לטבח. הוא סיפר: "לא קל לי כאן. עברתי על חפצים חיים של אנשים מתים. זה מעלה לי טריגר. בספרים כתוב שיש אלמנטים שעלולים לעורר מצוקה. דיבור בערבית, אזעקות, רעשים. אבל יש גם דברים פשוטים יותר כמו חושך, רעב או כאב. אפילו בליווי רופא. ולאחרונה הבנתי שיש דברים שקשורים לאסון שלא דמיינתי כמה מורכב לפגוש שוב. כמו לבנות סוכה. זה לא סתם עצב, זה ממש מכניס לחרדה. לפעמים אני יוזם מפגשים קטנים עם הטריגרים האלה, כמו היום. בינתיים זה לא עוזר. אבל אלה החיים של מי שנשאר בחיים"