המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) הגישה לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד קצין מג"ב בגין ניסיון למעשה מגונה וניסיון להטרדה מינית של נערה, במסגרת פעילות משטרתית יזומה לאיתור עברייני מין ברשת. לפי האישום, במסגרת הפעילות הופעל באפליקציית הצ'אטים "NonyChat" פרופיל פיקטיבי שהתייצג ככזה של נערה בת 13. הקצין יצר קשר עם הפרופיל, על אף שהובהר לו שמדובר בבת 13, המשיך בהתכתבות והציע לה לבצע מעשים מיניים הדדיים. בנוסף, אף הציע להגיע עד למקום מגוריה, בירר לגבי ניסיונה המיני, הפנה אליה שאלות חוזרות ובוטות ודרש ממנה לשלוח תמונה אינטימית. האישום מייחס לו ביצוע עבירות של ניסיון למעשה מגונה בקטינה וניסיון להטרדה מינית של קטינה.