השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הכריז כי הוא מעוניין בתיק הביטחון בממשלה הבאה, בעוד שבעוצמה יהודית מכוונים שח"כ טלי גוטליב תקבל את תיק המשפטים. הוא הציג "תוכנית ביטחון" שכוללת "עידוד הגירה מרצון מעזה ומיו"ש; ניפוץ קונספציית ההכלה, פירוז רשות הטרור הפלסטינית מנשקה ומעצר בכירה תומכי הטרור; ⁠שינוי נהלי פתיחה באש ומתן גיבוי לחיילים; ⁠העלאת שכר החיילים וקרקע חינם ללוחמים" ועוד. הוצגה גם "תוכנית משפטים" של גוטליב: "פיטורים מיידיים של היועמ"שית; ⁠מינוי שופטי עליון רק לאחר הליך שימוע בוועדת חוקה של הכנסת ואישור המועמד ברוב של שני שליש; ⁠החזרת בג"צ לייעודו הטבעי, יוגדרו במפורש נושאים שאינם שפיטים" ועוד.