ארצות הברית הכריזה הערב (יום ד') על הארגון הפרו-פלסטיני Palestine Action כארגון טרור, צעד שיוביל בהכרח להטלת סנקציות עליו ויגביל את יכולתו לפעול באמריקה ומחוצה לה. העיצומים האמריקניים יכללו הקפאה של כל נכס של הארגון בארה"ב, ואיסור על אזרחים וחברות בארה"ב לבצע עסקאות איתו. מי שיפר את האיסור הזה עלול לספוג סנקציות בעצמו.
בהכרזה על Palestine Action כארגון טרור אמר הערב שר האוצר האמריקני סקוט בסנט: "על פעילי שמאל קיצוני, ארגוני הקש שלהם וסייעניהם לדעת: נפעיל את מלוא כובד משקלם של הכלים הכלכליים שברשותנו. אין מקום לטרור פוליטי בחברה שלנו, ונמשיך לנתק את צינורות החמצן הפיננסיים של הארגונים האלה עד לחיסולם".
ההודעה האמריקנית באה אחרי שהממשלה בבריטניה, מקום מושבו של Palestine Action, הכריזה על הוצאתו של Palestine Action אל מחוץ לחוק כבר ביולי 2025, אחרי שורה של פעולות אלימות שביצעו אנשי הארגון, במיוחד נגד חברות ביטחוניות ישראליות – ובראשן "אלביט מערכות" – או חברות שלשיטתם מסייעות לקיום קשרים עם חברות כאלו. ההחלטה ההיא התקבלה ימים מעטים אחרי שפעילי Palestine Action תקפו בסיס של חיל האוויר המלכותי ביוני 2025, שם השחיתו שני מטוסים צבאיים. בחודש שלאחר הטלת האיסור, באוגוסט 2024, הם פרצו למפעל של "אלביט מערכות" בבריסטול, זרעו הרס במקום, גרמו נזק של יותר ממיליון דולר ותקפו שוטרים.
הסיווג של Palestine Action בבריטניה כארגון טרור הפך אותו מבחינת החוק לשקול לארגונים כמו אל-קאעידה, חיזבאללה או ה-IRA (הצבא האירי הרפובליקני), ומשמעות האיסור הייתה שכל הפגנה שמארגנים אנשי Palestine Action הופכת אוטומטית לבלתי-חוקית. מתוקף האיסור, כל הבעת תמיכה בארגון הזה יכולה לגרור כעת עונש של עד שישה חודשי מאסר, וחברוּת בארגון או ארגון אירועי תמיכה בו יכולים להוביל לעד 14 שנות מאסר. במחאה על החלטת הממשלה יצאו בשנה האחרונה אלפים מתומכי הפלסטינים להפגנות ספונטניות תוך שהם מציגים את סמלי הארגון, במטרה מוצהרת לאתגר את ההחלטה. יותר מ-3,400 מתומכי Palestine Action נעצרו מאז על-ידי המשטרה, בהם הפעילה השבדית גרטה טונברג.
ארגון Palestine Action, שהוקם ב-2020 אך זכה לבולטות בעיקר מאז מתקפת הטרור של 7 באוקטובר בשל מחאותיו הסוערות נד ישראל, ערער על החלטת ממשלת בריטניה לבתי המשפט, והתיק בעניינו מתגלגל ביניהם זה חודשים ארוכים. בית המשפט האחרון שעסק בסוגיה קבע כי החלטת הממשלה לאסור את פעילות Palestine Action הייתה חוקית, ובקרוב תעלה הסוגיה לדיון בבית המשפט העליון של בריטניה.
ההכרזה של ארה"ב על Palestine Action כארגון טרור מגיעה במסגרת מהלך רחב יותר של הנשיא דונלד טראמפ וממשלו, שבמסגרתו הם מבקשים לפעול בתקיפות נגד ארגוני שמאל קיצוני ולכרוך את הפעילות הזו במאבק בטרור. רק בחודש שעבר אמר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו לבכירים מיותר מ-60 מדינות כי וושינגטון תפעל למקד מעתה את המאמצים הבינלאומיים למאבק בטרור במה שאותו כינה "טרור שמאל קיצוני".
במחנה הדמוקרטי בארה"ב הביעו בעקבות זאת חשש שממשל טראמפ יהפוך את המאבק בטרור לפוליטי ויסיט משאבים מאיומים קיצוניים אחרים. בימי הבחירות לנשיאות ב-2024 כבר סימן טראמפ את תנועת "אנטיפה", המציגה עצמה כתנועה אנטי-פשיסטית, ואחרי רצח פעיל הימין צ'רלי קירק בשנה שעברה הבטיח טראמפ לפעול נגד ארגוני שמאל כמותה שאותם הוא מאשים בליבוי אלימות.
הודא עמורי, שנמנית עם מייסדי Palestine Action, אמרה הערב בתגובה על ההכרזה האמריקנית כי פעילות הארגון "נועדה מאז ומעולם להציל חיים על-ידי שיבוש מכונת המלחמה הישראלית". היא הוסיפה כי "העובדה שטראמפ שואב כעת השראה מכך שבריטניה מדכאת את התנועה לחירות פלסטינית חושפת עד כמה האיסור הזה מסוכן, וחייבת להוות קריאת השכמה לכל מי שאכפת לו מחופש הביטוי ומחירויות האזרח".