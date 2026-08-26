הסיווג של Palestine Action בבריטניה כארגון טרור הפך אותו מבחינת החוק לשקול לארגונים כמו אל-קאעידה, חיזבאללה או ה-IRA (הצבא האירי הרפובליקני), ומשמעות האיסור הייתה שכל הפגנה שמארגנים אנשי Palestine Action הופכת אוטומטית לבלתי-חוקית. מתוקף האיסור, כל הבעת תמיכה בארגון הזה יכולה לגרור כעת עונש של עד שישה חודשי מאסר, וחברוּת בארגון או ארגון אירועי תמיכה בו יכולים להוביל לעד 14 שנות מאסר. במחאה על החלטת הממשלה יצאו בשנה האחרונה אלפים מתומכי הפלסטינים להפגנות ספונטניות תוך שהם מציגים את סמלי הארגון, במטרה מוצהרת לאתגר את ההחלטה. יותר מ-3,400 מתומכי Palestine Action נעצרו מאז על-ידי המשטרה, בהם הפעילה השבדית

גרטה טונברג